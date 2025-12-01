Lâu rồi mới có mỹ nhân giả trai được khen hết lời, đáng nể nhất là mặt mộc đỉnh cao

Mới đây, "ông trùm thị phi" Vu Chính lại một lần nữa khuấy đảo cõi mạng với chiêu marketing cực gắt cho dự án phim mới, nhưng tâm điểm lần này lại là một nữ diễn viên tân binh cùng tạo hình giả trai "có một không hai". Lâu lắm rồi netizen mới chứng kiến một mỹ nhân cải nam trang được khen ngợi "tận mây xanh", và điều gây sốc nhất chính là mặt mộc không tì vết của cô.

Hot search xứ Trung liên tục gọi tên Vu Chính. Không chỉ vì những phát ngôn công kích ngành, mà còn vì chiến dịch quảng bá "đặc sệt Vu Chính" cho phim mới. Trong số đó, tâm điểm chính là loạt ảnh tạo hình nhân vật của tân binh Triệu Tình trong bộ phim Kim Ngô Bất Cấm.

Trong loạt ảnh được tung ra, Triệu Tình xuất hiện với một hình tượng hoàn toàn khác biệt: Tóc buộc gọn, lông mày bị cạo đi một nửa và trên mặt hoàn toàn không hề có son phấn, đúng chuẩn "mặt mộc đỉnh cao". Có người khen cô nàng trông cực ngầu và dũng mãnh, nhưng cũng có không ít ý kiến chê bai tạo hình này quá thô ráp, mang cảm giác của... phim ngắn.

Thực tế, tạo hình giả trai kinh điển không phải là việc cố gắng trông giống đàn ông 100%. Nhìn lại các tượng đài như Lâm Thanh Hà hay Diệp Đồng, điểm chung của họ là khiến khán giả tin vào nhân vật trước tiên. Vu Chính lần này đã làm điều tương tự, nhưng ở một phiên bản "khốc liệt" hơn: Triệu Tình đã giấu hết nét mềm mại của tiểu thư, chỉ còn lại những đường nét cứng rắn, góc cạnh.

Đoàn làm phim tiết lộ ban đầu nhân vật là tiểu thư khuê các, nhưng sau đó sẽ cầm đao trấn giữ thành, tạo hình sẽ thay đổi theo thân phận và càng về sau càng thô ráp. Nói cách khác, những bức ảnh bị chê là xấu xí hiện tại chỉ là trạng thái tồi tệ nhất của nhân vật, và phía sau còn có cơ hội "lật kèo" ngoạn mục.

Thế nhưng, trong thời đại mạng xã hội, người xem chỉ tin vào "cái nhìn đầu tiên", ít ai đủ kiên nhẫn chờ đợi sự phát triển của nhân vật. Hầu hết những lời chê bai đều đến từ nhóm khán giả không phải mục tiêu, những người vốn chỉ thích ngắm mỹ nam lung linh qua 7749 lớp lọc trên video ngắn, chứ không phải hình ảnh nữ tướng xông pha trận mạc. Đây chính là cơ hội để Vu Chính vận dụng chiến thuật "nổi tiếng bằng tai tiếng" đã dùng suốt mười năm. Anh ta không sợ bị mắng, chỉ sợ không ai bàn tán.

Nhan sắc của Triệu Tình

Phương châm cốt lõi của Vu Chính là "bị chửi cũng là nổi tiếng, cứ để người ta thấy mình trước đã". Bất chấp nguy cơ danh tiếng bị đe dọa, Vu Chính liên tục đổ thêm dầu vào lửa khi gọi Triệu Tình là "Lâm Thanh Hà mới", đẩy chủ đề tranh cãi lên top tìm kiếm. Sự thật là, khán giả miệng nói ghét chiêu trò nhưng tay vẫn click vào xem. Sự bùng nổ của bộ phim một lần nữa khẳng định: Vu Chính là bậc thầy thao túng dư luận, biến mọi tranh cãi thành tài nguyên quý giá, tạo ra một công thức quảng bá phim cổ trang gây sốc nhưng hiệu quả.

Phản hồi cư dân mạng:

- Hợp lý, không xúc phạm IQ của người xem! +1 hóng phim.

- Ê, này giống thật, giống thiếu niên đó. Hiếm thấy diễn viên nữ giả trai giống, toàn nhìn ra nữ mà này giống thật, chắc do em này nét không sắc sảo mà đơn giản nên trang điểm qua lại dễ.

- Lần đầu thấy phim Trung gái giả nam như thật.

- Vậy mới giống chứ, ai như mấy cô giả nam kia? Mặc dù mặt hoa da phấn.

- Thiếu niên anh tuấn! Diễn xuất mà chắc tay cái là viral liền.

- Thím Vu quyết lăng xê hết mình bé này nhỉ? Đâu phải gà nhà ai cũng được thím hộ tống đi thảm đỏ, trước đó cũng chỉ có Bạch Lộc và giờ là bé này.

- Cái này không tô son đỏ, thoa phấn trắng bệch, trang điểm cho màu da sậm tự nhiên, màu môi nhạt như màu môi bình thường. Có khi còn chuẩn hơn một số diễn viên nam hiện giờ trang điểm còn hơn diễn viên nữ nữa.