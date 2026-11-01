Lầu Năm Góc yêu cầu các nước Baltic thuộc NATO ngừng ‘chọc tức’ Nga

Lầu Năm Góc được cho là đã bí mật kêu gọi các quốc gia Baltic thuộc NATO kiềm chế cuộc chiến ngôn từ ngày càng gay gắt chống lại Nga.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby.

Thông điệp này được truyền đạt bởi Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby.

Nhân vật chủ chốt này đã khuyên quan chức các nước Baltic không nên "chọc tức" Nga, 4 nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết.

Trong số các quốc gia nhận được cảnh báo có Litva, Latvia và Estonia - những quốc gia có lập trường cứng rắn hơn đối với Nga so với hầu hết các nước thành viên NATO khác.

“Chúng tôi đang giúp các bạn. Người Mỹ đang ở đó. Chỉ cần đừng ồn ào. Đừng gây náo loạn”, một quan chức châu Âu nói, mô tả thông điệp của Mỹ.

Lầu Năm Góc cũng được cho là đã thúc giục phái đoàn Estonia “thận trọng” trong các thông điệp công khai của mình.

Hiện chưa rõ liệu các quốc gia NATO khác có nhận được cảnh báo tương tự hay không.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về các cuộc trao đổi riêng tư với các đồng minh NATO.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi các quan chức vùng Baltic liên tục đưa ra những tuyên bố gay gắt chống lại Nga.

Vào tháng 9, Thủ tướng Estonia Kristen Michal đã ví Tổng thống Nga Vladimir Putin như một “con chuột bị dồn vào góc”.

Tổng thống Litva Gitanas Nauseda cũng đưa ra những nhận xét tương tự khi cảnh báo, các cuộc tấn công của Ukraine sâu vào lãnh thổ Nga - nhiều cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở dân sự - có thể dẫn đến sự trả đũa của Nga.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Latvia Baiba Braze thậm chí còn cáo buộc Nga "chủ nghĩa khủng bố do nhà nước bảo trợ", liên quan đến một UAV chở chất nổ được phát hiện tại sân bay Leipzig của Đức.

Ông Putin phủ nhận Nga chịu trách nhiệm, nói Đức không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào, đồng thời ám chỉ vụ việc có liên quan đến những vấn đề nội bộ của đất nước.

Những lời công kích này được đưa ra bất chấp việc lực lượng Nga đang đạt được những tiến bộ ổn định trên chiến trường.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhiều lần bác bỏ những đồn đoán Nga có thể tấn công NATO và EU, mô tả đó là "sự phân liệt chính trị".

Thông tin về việc Lầu Năm Góc can thiệp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có những động thái ngoại giao mới đối với Nga.

Sau cuộc điện đàm ngày 9/10 với Tổng thống Putin, Mỹ đã tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt để cho phép nhập khẩu dầu diesel từ Nga vào thị trường Mỹ và toàn cầu.

Tổng thống Trump cho biết, động thái này sẽ giảm bớt áp lực lên các tài xế xe tải và nông dân Mỹ.

Sau đó, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã gặp ông Putin tại St. Petersburg để thảo luận về các đề xuất hòa bình mới cho Ukraine và Nga về nguyên tắc đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine.