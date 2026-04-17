Trụ sở Bộ Chiến tranh Mỹ.

Theo tờ Wall Street Journal, các cuộc thảo luận được cho là có sự tham gia của các giám đốc điều hành cấp cao, tập trung vào việc liệu các nhà máy dân sự có thể được chuyển hướng sản xuất đạn dược, vật tư quân sự khác hay không, và chuyển hướng nhanh đến mức nào.

Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách bổ sung kho vũ khí dự trữ đã cạn kiệt do cuộc xung đột ở Ukraine và chiến tranh với Iran.

GE Aerospace và nhà sản xuất xe cộ và máy móc Oshkosh cũng tham gia vào các cuộc đàm phán, bắt đầu trước khi cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran nổ ra vào ngày 28/2, nguồn tin cho biết thêm.

Các quan chức đã coi động thái này là một bước đi nhằm đưa ngành công nghiệp vào "tình trạng thời chiến", gợi nhớ đến thời kỳ huy động trong Thế chiến II, khi các nhà sản xuất ô tô ở Detroit ngừng sản xuất ô tô để sản xuất máy bay ném bom, động cơ máy bay và xe tải.

Cuộc chiến chống Iran đã gây áp lực đáng kể lên kho vũ khí của Mỹ. Quân đội Mỹ đã phóng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk trong 4 tuần đầu tiên của chiến dịch.

Tốc độ này đã khiến một số quan chức Lầu Năm Góc lo ngại, theo báo cáo của Washington Post hồi tháng trước.

Mặc dù Bộ Chiến tranh Mỹ không tiết lộ số lượng chính xác tên lửa Tomahawk mà họ sở hữu, nhưng các phân tích cho thấy, trước Chiến dịch Epic Fury, Hải quân Mỹ có từ 4.000 đến 4.500 tên lửa loại này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu ngân sách quân sự kỷ lục khoảng 1,5 nghìn tỷ USD cho năm tài chính 2027, tăng từ gần 1 nghìn tỷ USD trong năm nay, theo bản dự thảo ngân sách của chính quyền.

Đề xuất này bao gồm hơn 1,1 nghìn tỷ USD dành cho kinh phí quốc phòng cơ bản cùng với các khoản phân bổ bổ sung gắn liền với các hoạt động quân sự đang diễn ra.

Cựu nữ nghị sĩ Marjorie Greene cho biết, cuộc chiến ở Iran đang tiêu tốn của Chính phủ Mỹ khoảng 2 tỷ USD mỗi ngày.

Trang theo dõi chi tiêu trực tuyến độc lập WarSpend ước tính, Mỹ đã chi gần 48 tỷ USD cho cuộc xung đột này kể từ khi bắt đầu.