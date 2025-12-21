Mỹ dùng hơn 100 quả bom tấn công hơn 70 mục tiêu bị nghi ngờ là khủng bố ở Syria.

Lầu Năm Góc đã công bố đoạn video chiến đấu cho thấy lực lượng Mỹ và đồng minh tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu khủng bố được cho là của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, như một phần trong hành động trả đũa của Washington đối với vụ giết hại binh sĩ Mỹ gần đây.

Trong một bài đăng trên X vào tối 20/12, CENTCOM cho biết, lực lượng Mỹ và Jordan đã tấn công hơn 70 mục tiêu trên khắp miền trung Syria bằng hơn 100 loại đạn dẫn đường chính xác.

Lầu Năm Góc cho biết, các cuộc tấn công được thực hiện trong khuôn khổ Chiến dịch Hawkeye Strike và có sự tham gia của máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công, pháo binh của Mỹ và máy bay chiến đấu của Jordan.

Đoạn video được công bố cho thấy, các cuộc không kích và vụ nổ nhắm vào các vị trí nghi ngờ của phiến quân tại nhiều địa điểm, với các mục tiêu được mô tả là cơ sở hạ tầng khủng bố và các kho vũ khí của chúng.





“Chiến dịch này rất quan trọng để ngăn chặn IS truyền cảm hứng cho các âm mưu khủng bố và các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi không ngừng những kẻ khủng bố tìm cách gây hại cho người Mỹ và các đối tác của chúng tôi trong khu vực”, Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy CENTCOM, cho biết.

Kể từ vụ tấn công ngày 13/12 nhằm vào lực lượng Mỹ và đồng minh, quân đội Mỹ và đồng minh đã tiến hành 10 chiến dịch ở Syria và Iraq, dẫn đến việc tiêu diệt hoặc bắt giữ 23 nghi phạm thuộc tổ chức IS, theo CENTCOM.

Trong sáu tháng qua, hơn 80 chiến dịch chống khủng bố đã được tiến hành ở Syria, CENTCOM cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chính phủ Syria mới đã biết và ủng hộ cuộc tấn công trả đũa, trong khi Ngoại trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh rằng, chiến dịch này là một "tuyên bố trả thù" chứ không phải là chiến tranh.