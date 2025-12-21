Quân nhân Mỹ gắn hệ thống bom dẫn đường BGU-31 lên máy bay F-15E Strike Eagle tại khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, ngày 19/12.

Trong những tháng gần đây, liên minh do Mỹ dẫn đầu tiến hành nhiều cuộc không kích và chiến dịch trên bộ tại Syria, nhằm vào các đối tượng bị nghi là thành viên IS, thường có sự tham gia của lực lượng an ninh Syria.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, chiến dịch mang tên Hawkeye Strike lần này nhắm vào “các tay súng IS, cơ sở hạ tầng và kho chứa vũ khí”.

“Đây không phải là khởi đầu của một cuộc chiến mà là tuyên bố trả thù. Hôm nay, chúng tôi đã săn lùng và tiêu diệt kẻ thù của mình. Rất nhiều đối tượng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục”, ông Hegseth tuyên bố.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chính phủ Syria hoàn toàn ủng hộ đợt không kích và Mỹ đang thực hiện hành động trả đũa “rất nghiêm khắc”.

Một quan chức Mỹ cho biết, đợt tấn công đã đánh trúng hơn 70 mục tiêu trên khắp miền trung Syria, được thực hiện bởi phi đội tiêm kích F-15 và A-10, trực thăng Apache và hệ thống pháo phản lực HIMARS.

Syria tái khẳng định cam kết kiên định trong cuộc chiến chống IS và bảo đảm rằng lực lượng này sẽ “không có nơi trú ẩn an toàn nào trên lãnh thổ Syria”, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.

Tuần trước, 2 lính Mỹ và 1 phiên dịch viên dân sự thiệt mạng khi đoàn xe của họ bị tấn công ở thị trấn Palmyra thuộc miền trung Syria. Đối tượng tấn công đã bị bắn chết. Ba lính Mỹ khác bị thương trong vụ việc.

Bộ Nội vụ Syria cho biết kẻ tấn công là thành viên của lực lượng an ninh Syria, dường như có cảm tình với IS.

Hiện vẫn còn khoảng 1.000 binh lính Mỹ ở Syria.

Tháng trước, Syria đạt được một thỏa thuận với Mỹ về cuộc chiến chống IS khi Tổng thống Ahmed al-Sharaa thăm Nhà Trắng.