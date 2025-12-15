Syria phát động chiến dịch báo thù cho lính Mỹ

Binh sĩ Mỹ tuần tra tại Syria.

Một chỉ huy của lực lượng an ninh Syria cho biết chiến dịch này là phản ứng trước vụ tấn công trước đó một ngày tại Palmyra nhằm vào một đội tuần tra chung của Mỹ và Syria, trong đó hai binh sĩ Mỹ và một thông dịch viên đã thiệt mạng.

Chiến dịch này được cho là bao gồm các cuộc đột kích trên thực địa, khám xét các nơi ẩn náu bị nghi ngờ là của khủng bố và nỗ lực triệt phá các nhóm khủng bố ngầm thuộc IS.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Syria cho biết vụ tấn công chết người hôm 13 tháng 12 do một thành viên của IS thực hiện.

Cùng ngày mở chiến dịch tấn công nhằm vào IS, Bộ trưởng Nội vụ Anas Khattab cho biết năm người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công bằng súng.

Lính Mỹ bị phục kích

Trong thông báo hôm 14 tháng 12, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, cho biết: "Hai quân nhân và một dân thường Mỹ đã thiệt mạng, ba binh sĩ cũng bị thương khi bị một tay súng IS phục kích ở Syria. Lực lượng Mỹ đã tiêu diệt tay súng này".

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell nói rằng vụ phục kích xảy ra ở thành phố Palmyra, nơi IS từng kiểm soát trong giai đoạn mở rộng địa bàn tại Syria. "Nhóm binh sĩ Mỹ khi đó đang thực hiện hoạt động tiếp xúc lãnh đạo quan trọng, nhằm hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố", ông nói.

Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack thêm rằng cuộc phục kích đã nhằm vào "đội tuần tra chung giữa Mỹ và chính phủ Syria".

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump gọi đây là "vụ tấn công của IS nhằm vào Mỹ và Syria, ở khu vực rất nguy hiểm mà lực lượng chính phủ Syria chưa kiểm soát hoàn toàn".

Ông thêm rằng người đồng cấp Syria Ahmed al-Sharaa đã bày tỏ "cực kỳ tức giận và lo ngại về sự việc". "Chúng ta sẽ trả đũa", ông Trump nói với báo giới bên ngoài Nhà Trắng.

Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani cho biết Syria lên án mạnh mẽ "cuộc tấn công nhằm vào nhóm tuần tra chung chống khủng bố" gần Palmyra, gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Sự việc xảy ra khoảng một tháng sau khi Syria thông báo đã ký thỏa thuận hợp tác chính trị với liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu, nhân chuyến thăm của ông Sharaa đến Nhà Trắng.

IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Syria và nước láng giềng Iraq vào năm 2014. Lực lượng vũ trang Iraq với hỗ trợ từ liên quân nước ngoài đẩy lùi IS vào năm 2017. Hai năm sau, IS cũng bị đánh bại hoàn toàn tại Syria, sau các chiến dịch riêng rẽ của Nga và Mỹ.

Dù không còn kiểm soát vùng lãnh thổ nào, tàn dư IS vẫn hoạt động và liên tục tổ chức các cuộc tấn công quy mô nhỏ. Mỹ phối hợp với Iraq và Lực lượng Dân chủ Syria, với nòng cốt là dân quân người Kurd, triển khai nhiều chiến dịch chống IS tại khu vực biên giới Iraq - Syria trong thời gian qua.