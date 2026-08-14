Theo báo cáo mới của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc, các cơ sở quân sự Mỹ trên khắp Thái Bình Dương đang trong tình trạng xuống cấp đáng báo động.

Máy bay Lockheed Martin C130-J Hercules của Mỹ phía sau các tấm chắn luồng khí phản lực tại căn cứ Yokota ở Fussa, Nhật Bản.

Báo cáo được công bố tuần này, là một phần của cuộc kiểm toán đang diễn ra đối với các cơ sở quân sự Mỹ trong khu vực.

Các cuộc kiểm tra tại 11 cơ sở đã phát hiện ra nhiều vấn đề nghiêm trọng, bao gồm trần nhà sập, tường bị ăn mòn và sự hiện diện đáng kể của nấm mốc.

Ngoài ra, còn có việc sử dụng rộng rãi các vật liệu xây dựng nguy hiểm như amiăng và sơn gốc chì.

Bản “tư vấn quản lý” không mật, đề ngày 6/8, mô tả chi tiết về các căn cứ không quân Kadena và Yokota ở Nhật Bản.

Các vấn đề được phát hiện ảnh hưởng đến cả “hệ thống quan trọng đối với nhiệm vụ”, “các cơ sở hạ tầng quan trọng khác… và cơ sở hạ tầng nhà ở”.

Nhiều tòa nhà tại các căn cứ này có “sự ăn mòn rõ ràng, thấy rõ nấm mốc, hư hại do hỏa hoạn, nhiều vết nứt trên bề mặt ngoài và trong của tòa nhà, hiện tượng bong tróc bê tông và cốt thép lộ ra ngoài”, cũng như “các kết nối thông tin liên lạc không hoạt động”.

Trong một số trường hợp, nhiều kho chứa hàng có nhiều lỗ rỉ sét làm lộ các thiết bị bên trong ra ngoài.

Các khu nhà ở bị hư hỏng do “trần nhà sập, nấm mốc xuất hiện hoặc bê tông bong tróc”, nhiều lần dẫn đến việc phải di dời quân nhân và gia đình của họ.

Một số tòa nhà cũng có các bộ phận mặt tiền bị xuống cấp “từ những mảnh nhỏ đến những mảng lớn” rơi xuống, gây nguy hiểm cho người bên trong.

Theo bản báo cáo, các quan chức đóng quân tại những cơ sở được kiểm tra đã đổ lỗi cho tình trạng này là do tuổi đời của căn cứ, vốn có từ những năm 1970, cũng như do “điều kiện môi trường thường xuyên xảy ra: Bão, động đất, sóng thần, làm xuống cấp thêm cơ sở hạ tầng”.

Họ cũng chỉ ra các kế hoạch tài trợ phức tạp, đến từ cả Mỹ và Nhật Bản, trong đó nguồn vốn từ Nhật Bản chủ yếu hướng đến “các mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn”, thay vì sửa chữa cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Tình trạng xuống cấp của các cơ sở quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương đã là một vấn đề dai dẳng trong nhiều năm, nhưng cả chính quyền dân sự lẫn quân sự đều không thể khắc phục được.

Vào năm 2024, chính quyền Tổng thống Biden đã khởi động Kế hoạch Hành động về Cơ sở hạ tầng để giải quyết tình trạng xuống cấp tại các căn cứ ở nước ngoài.

Theo kế hoạch này, ít nhất “70% hệ thống tiện ích tại các địa điểm của Không quân Thái Bình Dương đã bị xuống cấp nghiêm trọng do môi trường có tính ăn mòn cao”.

Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Trump đang thúc đẩy ngân sách quốc phòng khổng lồ 1,5 nghìn tỷ USD cho năm tài chính 2027, tăng mạnh so với hơn 901 tỷ USD đã được thông qua cho năm hiện tại.

Chính quyền đã nhiều lần nhấn mạnh khu vực Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu, kêu gọi các đồng minh trong khu vực chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.

Theo RT



