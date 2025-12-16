Lật tẩy mục đích Hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch Hà Nội 'ăn chặn' tiền A80 của sinh viên

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, gồm: Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội , Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục và Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội và 2 cấp dưới bị khởi tố về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Bị can Phạm Văn Long.

Theo đó, vào tháng 11/2025, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch duyệt chi tiền cho 984 sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia A80 với tổng số tiền là 1.928.640.000 đồng.

Sau khi nhà trường nhận được quyết định, Nguyễn Tuấn Ngọc chỉ đạo Nguyễn Văn Sáng thực hiện hoàn thiện chứng từ để quyết toán.

Tại chứng từ, Sáng để trống mục số tiền được nhận (không thể hiện số tiền được nhận). Sau khi sinh viên ký nhận, Sáng tự hoàn thiện ghi thêm số tiền theo mức chi cho các buổi tập.

Bị can Nguyễn Tuấn Ngọc.

Bảng kê này Sáng nộp cho bộ phận kế toán tài chính của Nhà trường để quyết toán tổng số tiền 1.928.640.000 đồng (tương ứng mỗi sinh viên được nhận số tiền 1,96 triệu đồng).

Trước khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên, Sáng báo cáo Ngọc dự kiến chi 924.960.000 đồng cho 984 sinh viên (tương ứng 940.000 đồng/người), 801.089.800 đồng là tiền mua đồ ăn cho sinh viên trong các ngày tập luyện (tương ứng 440.000 đồng/người) và còn dư lại 202.590.200 đồng (tương ứng 580.000 đồng/người).

Ngọc báo cáo với Phạm Văn Long, Hiệu trưởng về phương án chi tiền trên và được Long đồng ý. Long chỉ đạo giữ lại 202.590.200 đồng để chi cho cán bộ nhà trường sau.

Bị can Nguyễn Văn Sáng.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan Công an xác định Phạm Văn Long, Nguyễn Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Sáng đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80, gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của cơ sở giáo dục, làm sai lệch chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong chi trả kinh phí bồi dưỡng cho các cá nhân tham gia sự kiện A80 .

Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng.