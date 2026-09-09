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Lật tẩy chiêu lừa đảo livestream bán cát chứa vàng

Viết Hà
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Nhóm thanh niên thuê các kênh YouTube để livestream bán “xô cát đãi vàng”. Sau khi khách chuyển 500.000 đồng, các đối tượng trực tiếp đãi cát, nhặt những hạt màu vàng và giới thiệu là vàng thật, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền thuế, phí và chặn liên lạc.

- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng trong vụ án.

Ngày 9/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố 7 đối tượng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm: Hoàng Văn Nhanh (SN 2000); Cam Văn Luân (SN 2000); Cam Văn Luyn (SN 1997); Mông Đức Lưu (SN 1984); Lý Thị Lắm (SN 2006); Hoàng Văn Chinh (SN 1993) và Hứa Văn Tuân (SN 1989), đều trú tại tỉnh Lào Cai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026, nhóm này thuê hai kênh YouTube có tên “Cuộc sống tìm vàng” và “Bảo Long” để tổ chức livestream. Trong các phiên phát trực tiếp, nhóm quảng cáo và bán những xô cát có chứa các hạt màu vàng với giá 500.000 đồng/xô.

Sau khi khách hàng chuyển tiền, các đối tượng tiến hành đãi cát ngay trên livestream, nhặt các hạt màu vàng và giới thiệu với người mua đây là vàng thật. Tiếp đó, nhóm cân số hạt màu vàng, quy đổi thành tiền rồi yêu cầu khách hàng chuyển thêm các khoản tiền với lý do nộp thuế, phí vận chuyển mới có thể hoàn tất thủ tục nhận vàng.

- Ảnh 2.

Một phiên livestream của nhóm này. Ảnh: Công an cung cấp

Khi khách hàng tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc qua Zalo, YouTube.

Qua vụ án, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động mua bán, tìm kiếm vàng được quảng cáo trên mạng xã hội.

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