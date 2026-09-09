Bị quay clip khi vừa lái xe vừa dùng điện thoại, nữ tài xế "tỏ thái độ" thiếu văn minh

Sau khi tiếp nhận phản ánh của cộng đồng mạng, chị Trần T. L. đã tỏ “thái độ”, cho rằng việc phản ánh hành vi vi phạm của mình là xâm phạm vào đời tư.

Thời gian này, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ tài xế vừa điều khiển ô tô mang BKS: 19A-344.xx , vừa sử dụng điện thoại. Hành vi của nữ tài xế này khiến dư luận bức xúc. Nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, nĐội CSGT đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, khoảng 15h ngày 6/9 vừa qua, trên cầu vượt đường sắt đường Nguyễn Tất Thành, thuộc TDP Đồng Khâu, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, chị Trần T L (SN 1991) điều khiển xe ô tô biển số 19A-344.xx có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị Trần T L. Với hành vi vi phạm này, người điều khiển ô tô bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ 04 điểm trên Giấy phép lái xe.

Nữ tài xế vừa điều khiển ô tô vừa sử dụng điện thoại. (Ảnh cắt từ clip)

Đáng chú ý, sau khi tiếp nhận phản ánh của dư luận, chị Trần T.L . đã tỏ “thái độ” chưa văn minh, cho rằng việc phản ánh hành vi vi phạm của mình là xâm phạm vào đời tư. Hành vi của nữ tài xế tiềm ẩn mối nguy hiểm cho chính bản thân chị và những người tham gia giao thông khác, có nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Đây là mối nguy hiểm chung của cộng đồng và xã hội, hiểm họa cần ngăn chặn.

Qua vụ việc trên, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo, việc sử dụng điện thoại khi lái xe làm giảm khả năng quan sát, phản ứng và xử lý tình huống, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Người tham gia giao thông cần tuyệt đối tập trung, không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện. Mỗi phản ánh của người dân là một nguồn thông tin quan trọng, góp phần giúp lực lượng CSGT kịp thời xác minh, xử lý các hành vi vi phạm, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

(Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)