Lật tẩy bí mật về bình luận viên Batman của Xoilactv

Bình luận viên có biệt danh Batman chính là người đồng sáng lập ra web XoilacTV để phát trực tiếp, bình luận nhiều trận đấu.

Như đã thông tin trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố 74 người trong vụ án Xôi lạc TV về các tội Đánh bạc”, “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Tổ chức đánh bạc” và “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Điều tra xác định, các bị can trong vụ xây dựng và phát triển các web xem, bình luận bóng đá, các môn thể thao khác như “XoilacTV”, VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV… Việc phát sóng không được chủ sở hữu tác quyền đồng ý.

Thông qua những trang trên, nhóm này quảng cáo cờ bạc mạng, thu về hàng chục triệu USDT, tương đương hơn 130 tỷ đồng. Trong đó, Phạm Nguyễn Dũng (47 tuổi), người bị xác định đứng sau đầu tư các dự án phát triển XoilacTV, CakhiaTV, cùng Lương Tuấn Giang (42 tuổi) và Nguyễn Công Định (33 tuổi) bị đề nghị truy tố về hai tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tổ chức đánh bạc. 15 bình luận viên chính thức của “Xôi lạc” bị cáo buộc đồng phạm trong hành vi tổ chức đánh bạc và xâm phạm tác quyền.

Cái tên nhận đang được nhiều sự quan tâm trong số này là Nguyễn Công Định với biệt danh là bình luận viên Batman. Nguyễn Công Định vốn là lập trình viên, từng làm việc tại một số công ty công nghệ thông tin. Đầu năm 2018, từ niềm đam mê bóng đá, Định bắt đầu lập trình trang web XoilacTV để phát trực tiếp, bình luận những trận đấu được nhiều người quan tâm.

Cuối năm 2018, Phạm Nguyễn Dũng đưa Nguyễn Công Định cùng một số người về thành lập bộ phận SBG, định hướng phát triển các sản phẩm bình luận thể thao trực tuyến. Bộ phận này được bố trí hoạt động tại Heligate, nơi Lương Tuấn Giang làm Giám đốc điều hành.

Nguyễn Công Định với biệt danh là bình luận viên Batman. (Nguồn ảnh: Dân Việt)

Khoảng giữa năm 2019, nhận thấy SBG chưa có lợi nhuận và biết bộ phận này hoạt động vi phạm pháp luật, Giang xin chuyển sang phụ trách mảng gia công phần mềm, đồng thời bàn giao SBG cho Dũng.

Sau đó, Dũng giao Định trực tiếp quản lý SBG. Tuy nhiên, Giang vẫn giữ chức Giám đốc Heligate và tiếp tục đứng tên ký hợp đồng lao động với nhân sự SBG, cũng như hợp đồng thuê nhà tại khu đô thị Trung Văn Hancic, phường Đại Mỗ, Hà Nội, làm nơi hoạt động.

Đến đầu tháng 2/2019, SBG đã phát triển nhiều website như XoilacTV, ThapcamTV, CakeoTV, BanhkhucTV, 90PhutTV và VeboTV. Các trang cho phép người dùng truy cập miễn phí, thu hút lượng người xem ngày càng tăng.

Không chỉ đứng sau vận hành hệ thống, Nguyễn Công Định còn trực tiếp lên sóng bình luận với biệt danh Batman và chỉ lựa chọn những trận có Manchester United thi đấu. Tiền công bình luận từ 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi trận. Tổng cộng Định được tính 22 triệu đồng nhưng không nhận mà để lại quỹ chung phục vụ ăn uống, liên hoan, thăm hỏi thành viên.

Batman hưởng lợi hơn 12 tỷ đồng

Tuổi Trẻ dẫn thêm thông tin kết quả điều tra, theo đó để tăng lượng truy cập và qua đó tăng giá trị quảng cáo, đến tháng 6/2025, Định còn đề nghị Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công ty GLX Network, đưa 6 nhân viên sang hỗ trợ truyền thông cho dự án 90 Phút.

Theo kết luận, Định được tạm ứng 875.243,64 USDT lợi nhuận từ dự án 90 Phút và Cakhia. Trong đó, Định dùng 496.480 USDT thưởng cho các trưởng nhóm và một số thành viên có thành tích tốt.

Phần còn lại được Định giữ lại. Theo kết luận điều tra, Định bán số tiền điện tử này qua nhiều lần giao dịch trực tiếp, nhận tổng cộng gần 9,5 tỉ đồng tiền mặt.

Ngoài ra, từ tháng 7/2019 đến 1/2026, Định còn nhận hơn 2,6 tỉ đồng tiền lương thông qua Công ty Heligate. Cộng các khoản trên, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Công Định được hưởng lợi hơn 12 tỉ từ dự án 90 Phút, Cakhia và tiền lương theo hợp đồng với Heligate. Số tiền này Batman khai đã sử dụng cho du lịch, mua sắm, trả nợ, ăn uống và sinh hoạt cá nhân.