Người xưa vẫn thường bảo "Lập xuân mới thực là Tết", bởi đây là thời điểm đất trời chính thức giao hòa, vạn vật bắt đầu cựa mình tỉnh giấc sau mùa đông dài lạnh lẽo. Vào khoảnh khắc dòng chảy năng lượng của vũ trụ thay đổi ấy, ngôi nhà của chúng ta giống như một chiếc bình chứa khí. Nếu chiếc bình ấy còn đọng bụi bặm, u ám, thì làm sao đón được luồng sinh khí tươi mới, mát lành?

Năm nay, thay vì chen chúc ở những chốn linh thiêng đông đúc, chị em hãy thử tĩnh tâm lại, dành chút thời gian chăm chút cho "tổ ấm" của mình. Chỉ cần 3 vị trí này sạch bong, sáng bóng, tự khắc Thần Tài sẽ thấy đường mà ghé thăm, mang theo may mắn và thịnh vượng cho cả năm Bính Ngọ.

Đừng để may mắn rơi rớt ngay trước thềm nhà

Chúng ta thường tất bật ngược xuôi lo chuyện bên ngoài mà quên mất rằng, huyền quan – hay chính là khu vực cửa ra vào mới là nơi quan trọng bậc nhất trong phong thủy nhà ở. Hãy tưởng tượng thế này, cửa chính giống như "khuôn mặt" của ngôi nhà, là nơi đầu tiên đón nhận mọi luồng khí từ bên ngoài tràn vào. Nếu "khuôn mặt" ấy lấm lem, bừa bộn với những đôi giày vứt chỏng chơ, những chiếc ô ướt át hay thảm chùi chân cáu bẩn, thì chẳng khác nào chúng ta đang dựng lên một bức tường vô hình ngăn cản Thần Tài.

Vào ngày Lập xuân, việc đầu tiên bạn cần làm là hãy cúi xuống, xếp lại những đôi giày cho ngay ngắn, cất bớt những đôi không dùng đến vào tủ. Một huyền quan sạch sẽ, thoáng đãng không chỉ giúp luồng khí lưu thông thuận lợi mà còn khiến tâm trạng của bất kỳ ai khi bước chân về nhà cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái. Đừng quên lau sạch tay nắm cửa và bật một ngọn đèn sáng ấm áp ở khu vực này. Ánh sáng tượng trưng cho dương khí, sự minh bạch và hy vọng. Một lối vào sáng sủa, thơm tho mùi tinh dầu quế hay sả chanh chính là lời chào mời nồng nhiệt nhất gửi đến những vận may đang chờ đợi ngoài kia.

Bếp không chỉ để nấu, bếp là "kho tiền" cần được đánh bóng

Nếu cửa chính là nơi đón lộc, thì căn bếp chính là nơi giữ lộc. Người phụ nữ vun vén khéo hay không, cứ nhìn vào căn bếp là rõ. Trong quan niệm phong thủy Á Đông, bếp tượng trưng cho Táo Quân, cho sự sung túc và sức khỏe của cả gia đình. Một căn bếp lạnh lẽo, bám đầy dầu mỡ hay bát đũa ngổn ngang không chỉ sinh ra những vi khuẩn có hại cho sức khỏe mà còn tạo ra những năng lượng trì trệ, khiến tiền bạc trong nhà cứ thế mà "đội nón ra đi".

Dọn bếp đón Lập xuân không đơn thuần là lau chùi vết bẩn. Đó là hành động "tẩy trần" cho kho tài vận của gia đình. Hãy chú ý đến những góc khuất như gầm bếp, nóc tủ lạnh hay những hũ gia vị đã lâu ngày không dùng tới. Vứt bỏ những món đồ sứt mẻ, thay mới những chiếc khăn lau đã cũ kỹ. Đặc biệt, hãy giữ cho khu vực bếp nấu luôn sáng bóng và khô ráo. Vào ngày Lập xuân, hãy đun một ấm nước sôi hoặc nấu một nồi chè ngọt ngào. Hơi ấm lan tỏa từ gian bếp, tiếng nước sôi reo vui nhộn nhịp chính là âm thanh của sự sống, báo hiệu một năm mới "đỏ lửa", ấm êm, gia đạo thuận hòa, tiền tài tụ lại mà không tán đi.

Đánh thức những góc chết, khơi thông dòng chảy thịnh vượng

Góc thứ ba này thường là nơi chúng ta lãng quên nhiều nhất, nhưng lại là nơi tích tụ nhiều "âm khí" nhất: Đó chính là những góc khuất dưới gầm giường, gầm ghế sofa hay những góc tường bị đồ đạc che lấp. Theo thời gian, bụi bẩn, tóc rụng và những món đồ thất lạc nằm im lìm ở đó, tạo nên những "nút thắt" năng lượng. Trong phong thủy, sự bừa bộn và tăm tối ở các góc khuất này tượng trưng cho những trở ngại thầm kín, những rắc rối không tên cứ bám riết lấy gia chủ, khiến công việc làm ăn cứ mãi lận đận, sức khỏe suy giảm mà không rõ nguyên nhân.

Lập xuân là thời điểm vàng để "thanh lọc" những góc chết này. Đừng ngại xê dịch chiếc giường, kéo chiếc ghế sofa ra để hút sạch bụi bặm. Khi bạn dọn dẹp những góc khuất này, bạn không chỉ đang làm sạch ngôi nhà về mặt vật lý, mà còn đang thực hành một nghi thức tâm lý mạnh mẽ: Dọn dẹp những nỗi lo âu, những tàn dư cũ kỹ của năm cũ để lấy chỗ cho những điều mới mẻ. Hãy mở toang cửa sổ để ánh nắng và gió trời lùa vào từng ngóc ngách, xua tan đi sự ẩm mốc, u tối. Khi mỗi mét vuông trong nhà đều sạch sẽ, thông thoáng, bạn sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng tươi mới bừng lên rõ rệt. Đó chính là lúc "vượng khí" đang lấp đầy tổ ấm của bạn.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng, phong thủy không phải là mê tín, mà là nghệ thuật bài trí cuộc sống để con người sống hài hòa với môi trường. Dọn nhà đón Lập xuân không phải là một gánh nặng, mà là cách chúng ta thể hiện lòng trân trọng với nơi chốn mình nương náu. Khi tâm bạn sáng, nhà bạn sạch, thì chẳng cần đi đâu xa xôi cầu cúng, tự khắc bình an và may mắn sẽ chọn nhà bạn làm nơi dừng chân. Một ngôi nhà gọn gàng, ấm áp chính là phong thủy tốt nhất, là bệ phóng vững chãi nhất để bạn và gia đình vươn tới những thành công rực rỡ trong năm mới.

