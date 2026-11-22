Một chiếc xe đạp cao tới 2,9 mét khiến người điều khiển phải leo lên mới có thể bắt đầu hành trình.

Đây là sáng chế của chàng trai Nigeria Bello Muhammad. Sáng chế này đã được Tổ chức Guinness công nhận kỷ lục điều khiển chiếc xe đạp cao nhất thế giới mà không cần trợ giúp. Sau 2 tháng chế tạo, anh Muhammad đã tự leo lên điều khiển xe đạp di chuyển rồi xuống xe an toàn mà không cần hỗ trợ.

(Ảnh chụp màn hình)

Kỷ lục điều khiển chiếc xe đạp cao nhất thế giới không chỉ thể hiện sức sáng tạo của thanh niên Nigeria. Sáng chế này còn mang về cho anh Muhammad khoản tiền thưởng trị giá 1 triệu Naira (tương đương khoảng 730 USD) từ chính quyền địa phương.

(Ảnh chụp màn hình)







