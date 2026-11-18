Từ hai thửa đất mua với giá 23 tỷ đồng, Dương Thanh Cường cùng đồng phạm lập hồ sơ nâng khống giá trị lên 72 tỷ đồng. Cường còn mượn 8 sổ đỏ làm tài sản bảo đảm để vay thêm tiền, gây tổng thiệt hại hơn 71,7 tỷ đồng nhờ sự tiếp tay của một số cán bộ, nhân viên ngân hàng.

Ngày 18/11, TAND TPHCM mở phiên xét xử hai bị cáo Dương Thanh Cường cùng Hồ Đăng Trung (cựu giám đốc chi nhánh một ngân hàng) và các đồng phạm, bị Viện Kiểm sát cáo buộc đã dùng thủ đoạn thổi giá tài sản bảo đảm lên gấp nhiều lần nhằm rút tiền của ngân hàng, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Ông Dương Thanh Cường. Ảnh: Tân Châu

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là Kiểm sát viên Hồ Thị Ngọc Ánh.

HĐXX xác định một ngân hàng là bị hại; 5 cá nhân và một công ty là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan và đã triệu tập người đại diện cùng những cá nhân liên quan tham gia phiên tòa.

Các bị cáo Dương Thanh Cường (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Cửu Long Phát) và Phạm Hoàng Thọ (nguyên Giám đốc Công ty Cửu Long Phát) bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Hồ Đăng Trung (nguyên giám đốc chi nhánh một ngân hàng) cùng hai cấp dưới là Hồ Văn Long (nguyên Trưởng phòng Tín dụng) và Trương Nhật Quang (nguyên Cán bộ tín dụng) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

23 tỷ "thổi" giá thành 72 tỷ đồng

Theo cáo trạng, năm 2008, Dương Thanh Cường thành lập Công ty Cửu Long Phát và thuê Phạm Hoàng Thọ làm giám đốc. Cường lập dự án "ma" xây dựng khu căn hộ, trung tâm thương mại tại địa chỉ 256-258 Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân cũ) để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Để có tài sản thế chấp, Cường mua 2 thửa đất tại địa chỉ trên của người dân với giá thực tế 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, Cường nhờ chủ đất ký hợp đồng mua bán khống nâng giá trị lên tới 72 tỷ đồng.

Dù hồ sơ dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và tài sản thế chấp bị nâng khống, cựu giám đốc chi nhánh của một ngân hàng là Hồ Đăng Trung vẫn chỉ đạo cấp dưới ký thông qua hồ sơ.

Phía ngân hàng giải ngân 54 tỷ đồng cho Công ty Cửu Long Phát. Nhận được tiền, Cường cho chuyển tiền qua nhiều tài khoản cá nhân, rút tiền mặt để chi tiêu riêng và trả nợ thay vì đầu tư dự án.

Mượn sổ đỏ đem thế chấp, rút thêm 57 tỷ đồng

Chưa dừng lại ở đó, Cường chỉ đạo lập hợp đồng giao khoán giả mạo với nhân viên bảo vệ của công ty để hợp thức hóa việc vay vốn. Đồng thời, Cường mượn sổ đỏ của 8 bất động sản của một doanh nghiệp đối tác (Công ty Việt Remax) làm tài sản bảo đảm bổ sung. Các bị cáo là cán bộ nhân viên ngân hàng tiếp tục không thẩm định thực tế, tự xác định 8 tài sản này có giá trị 77,1 tỷ đồng để nâng hạn mức tín dụng.

Ngày 24/10/2008, ngân hàng tiếp tục giải ngân thêm 57 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên Cường dùng để mua cổ phần ngân hàng khác và trả nợ cá nhân. Dù vậy, các biên bản kiểm tra sau khi cho vay của cán bộ ngân hàng đều được lập khống, xác định khách hàng "sử dụng vốn đúng mục đích".

Kết luận định giá tố tụng hình sự sau đó xác định: 2 thửa đất thực tế chỉ trị giá 26,3 tỷ đồng và 8 tài sản thế chấp bổ sung chỉ trị giá 12,8 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng số tiền ngân hàng đã giải ngân cho hai khoản vay là 111 tỷ đồng. Trừ đi giá trị tài sản bảo đảm thực tế, hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại trực tiếp cho ngân hàng hơn 71,7 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát xác định Dương Thanh Cường đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu việc gian dối chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng và các cán bộ tín dụng bị cáo buộc đã buông lỏng quản lý, vi phạm nghiêm trọng các quy định cho vay của ngành ngân hàng.