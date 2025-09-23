HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Lắp điện mặt trời mái nhà, bao lâu mới tạo ra 1 số điện?

N.D |

Cùng kiểm tra nhanh kiến thức của bạn về giải pháp lắp điện mặt trời mái nhà đang được nhiều gia đình quan tâm qua 4 câu hỏi dưới đây.

Câu hỏi 1/3
Trong lĩnh vực điện mặt trời, đơn vị "kWp" nghĩa là gì?

Đáp án đúng là: D. Là công suất đỉnh (tiềm năng) của hệ thống trong điều kiện lý tưởng.

Giải thích: kWp (Kilowatt-peak) là đơn vị đo công suất đỉnh mà một hệ thống pin mặt trời có thể sản xuất ra trong điều kiện tiêu chuẩn (nắng đẹp, nhiệt độ 25°C). Nó thể hiện "sức mạnh" tiềm năng của hệ thống, tương tự như "mã lực" của xe hơi. Trong khi đó, sản lượng điện thực tế tạo ra theo thời gian được đo bằng đơn vị kWh (Kilowatt-hour), chính là "số điện" trên hóa đơn hàng tháng.


Câu hỏi 2/3
Hệ thống điện mặt trời công suất 1 kWp thì chạy bao lâu nạp được 1 "số điện" (tức 1 kWh)?

Đáp án đúng là: A. Cần khoảng 1 giờ hoạt động liên tục trong điều kiện nắng lý tưởng.

Giải thích: Về mặt lý thuyết, một hệ thống có công suất đỉnh 1 kWp có khả năng tạo ra 1 kW điện ngay lập tức trong điều kiện tối ưu. Khi nó hoạt động liên tục trong 1 giờ, nó sẽ tạo ra 1 kWh điện, tương đương 1 "số điện". Tuy nhiên, trong thực tế, do điều kiện thời tiết thay đổi, để tạo ra 1 kWh điện có thể mất vài giờ đồng hồ (tùy chất lượng thiết bị). 

Lắp điện mặt trời mái nhà, bao lâu mới tạo ra 1 số điện?- Ảnh 1.

Một hệ thống có công suất 8 kWp. Ảnh: GivaSolar

 

Câu hỏi 3/3
Với ngân sách dưới 10 triệu đồng, một hộ gia đình có thể lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà được không?

Đáp án đúng là: B. Có thể, với một hệ thống công suất khoảng 1 kWp không kèm lưu trữ.

Giải thích: Với suất đầu tư trung bình được các chuyên gia ước tính hiện nay, chi phí lắp đặt 1 MWp điện mặt trời khoảng 7,5-8 tỉ đồng, tức trung bình khoảng 7,5-8 triệu đồng 1 kWp. Vì vậy, về lý thuyết, có thể lắp một hệ thống nhỏ có công suất 1 kWp (gồm 2-3 tấm pin) với chi dưới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hệ thống này không có các thiết bị lưu trữ, và chỉ đủ dùng cho các thiết bị công suất nhỏ như đèn LED, quạt, chứ không khả thi cho các thiết bị lớn như tủ lạnh hay điều hòa không khí.

