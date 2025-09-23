Lắp điện mặt trời mái nhà, bao lâu mới tạo ra 1 số điện?

Giải thích: kWp (Kilowatt-peak) là đơn vị đo công suất đỉnh mà một hệ thống pin mặt trời có thể sản xuất ra trong điều kiện tiêu chuẩn (nắng đẹp, nhiệt độ 25°C). Nó thể hiện "sức mạnh" tiềm năng của hệ thống, tương tự như "mã lực" của xe hơi. Trong khi đó, sản lượng điện thực tế tạo ra theo thời gian được đo bằng đơn vị kWh (Kilowatt-hour), chính là "số điện" trên hóa đơn hàng tháng.

Đáp án đúng là: D. Là công suất đỉnh (tiềm năng) của hệ thống trong điều kiện lý tưởng.

A. Là đơn vị cho biết sản lượng điện thực tế tạo ra trong 1 ngày nắng. sai B. Là đơn vị tính chi phí lắp đặt trung bình cho mỗi mét vuông tấm pin. sai C. Là viết tắt của "kilowatt phút", tương tự như "kWh" là "kilowatt giờ". sai D. Là công suất đỉnh (tiềm năng) của hệ thống trong điều kiện lý tưởng. đúng

Giải thích: Về mặt lý thuyết, một hệ thống có công suất đỉnh 1 kWp có khả năng tạo ra 1 kW điện ngay lập tức trong điều kiện tối ưu. Khi nó hoạt động liên tục trong 1 giờ, nó sẽ tạo ra 1 kWh điện, tương đương 1 "số điện". Tuy nhiên, trong thực tế, do điều kiện thời tiết thay đổi, để tạo ra 1 kWh điện có thể mất vài giờ đồng hồ (tùy chất lượng thiết bị).

A. Cần khoảng 1 giờ hoạt động liên tục trong điều kiện nắng lý tưởng. đúng B. Chỉ cần khoảng 1 phút hoạt động trong điều kiện nắng lý tưởng. sai C. Cần 1 ngày nếu là hệ thống nhỏ chỉ vài mét vuông dù nắng đẹp. sai D. Cần 1 phút đầu tiên trong điều kiện lý tưởng, sau đó là 1 giờ (khi nắng đẹp). sai

Câu hỏi 3/3

Với ngân sách dưới 10 triệu đồng, một hộ gia đình có thể lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà được không?

A. Không thể, vì chi phí tối thiểu cho riêng tấm pin đã vượt quá 10 triệu. sai B. Có thể, với một hệ thống công suất khoảng 1 kWp không kèm lưu trữ. đúng C. Có thể, nếu chưa tính tiền hỗ trợ theo chính sách của chính phủ. sai D. Không thể, vì mỗi một mét vuông pin đã mất 10 triệu đồng rồi. sai