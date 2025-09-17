HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cách lắp đặt điện mặt trời đúng quy định như EVN nêu, không bị phạt

N.D |

Một cá nhân, hộ gia đình có thể tự lắp điện mặt trời mái nhà để tự dùng, mà không cần phải mất thời gian làm thủ tục, chờ đợi không? Đây là câu hỏi nhiều người quan tâm.

Tôi có thể tự lắp điện mặt trời mái nhà để tự dùng, mà không cần phải xin phép trước hay không?

A. Được, áp dụng cho mọi trường hợp kể cả có đấu nối với lưới điện quốc gia.

B. Không được, phải có đơn gửi theo mẫu và đồng ý từ Sở Công thương.

C. Được, với điều kiện hệ thống đó không đấu nối vào lưới điện quốc gia.

D. Không được, phải có đơn gửi theo mẫu và sự đồng ý của EVN cấp cơ sở.


Cách lắp đặt điện mặt trời đúng quy định như EVN nêu, không bị phạt - Ảnh 1.

Điện mặt trời mái nhà là nhu cầu thực tế của nhiều người dân. Ảnh: Sức khỏe đời sống.

 


điện mặt trời mái nhà

cách lắp điện mặt trời

