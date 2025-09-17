Cách lắp đặt điện mặt trời đúng quy định như EVN nêu, không bị phạt

A. Được, áp dụng cho mọi trường hợp kể cả có đấu nối với lưới điện quốc gia. B. Không được, phải có đơn gửi theo mẫu và đồng ý từ Sở Công thương. C. Được, với điều kiện hệ thống đó không đấu nối vào lưới điện quốc gia. D. Không được, phải có đơn gửi theo mẫu và sự đồng ý của EVN cấp cơ sở.

Đáp án đúng: C. Được, với điều kiện hệ thống đó không đấu nối vào lưới điện quốc gia.



Giải thích chi tiết:

Bạn ĐƯỢC tự lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự sản xuất, tự tiêu thụ mà không cần "xin phép" trước, miễn là hệ thống đó không đấu nối vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa "xin phép" (thủ tục cần phải chờ đợi, cần sự phê duyệt) và "thông báo" (nghĩa vụ cung cấp thông tin).



Mặc dù không cần xin phép, bạn bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ thông báo cho cơ quan quản lý. Theo Khoản 1, Điều 12 và Khoản 1, Điều 15 của Nghị định 58/2025/NĐ-CP, tổ chức và cá nhân phải gửi thông báo tới Sở Công Thương và đơn vị điện lực địa phương về các nội dung: tên, loại hình nguồn điện, công suất, địa điểm và thời gian thực hiện. Đáng chú ý, đối với trường hợp không đấu nối này, Nghị định không ban hành mẫu văn bản thông báo cụ thể. Bạn chỉ cần soạn một công văn với đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

Phụ lục mẫu đăng ký, thông báo lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo Nghị định 135/2024/NĐ-CP cũng không quy định với trường hợp lắp đặt không đấu nối lưới điện. Điều này giúp giản tiện thủ tục cho người dân.

Theo VnExpress, việc thông báo này giúp cơ quan quản lý có dữ liệu, kiểm soát tổng quy mô công suất điện, bởi trường hợp vượt quy hoạch sẽ ảnh hưởng tới cơ cấu nguồn của hệ thống. Cơ chế này cũng giúp ngành điện nắm được khu vực nào cần nâng cấp hạ tầng lưới, chuẩn bị cho các xu hướng năng lượng mới như xe điện, sản xuất xanh, lưu trữ tại hộ gia đình.

Một lưu ý là các hệ thống lắp đặt phải bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, giảm rủi ro trong vận hành.