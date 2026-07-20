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Lập bàn thờ tạm trên nền nhà sau lũ quét kinh hoàng, mòn mỏi chờ người thân trở về

Minh Đức
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3 ngày sau trận lũ quét ở bản Chít (Lai Châu), gia đình bà Nguyễn Thị Mai lập bàn thờ tạm trên ngôi nhà chỉ còn trơ nền, mòn mỏi chờ phép màu đưa người thân trở về.

Đã 3 ngày kể từ trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ở bản Chít (xã Mường Than, Lai Châu), gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào của bà Nguyễn Thị Mai. Trên nền căn nhà đã bị dòng lũ cuốn phăng, người thân dựng một bàn thờ tạm, ngày ngày thắp hương, cầu mong phép màu sẽ đưa bà trở về.

Đứng bên nền đất chỉ còn bùn đá và những gốc cây ngổn ngang, chị Phạm Thị Thảo (SN 1992, cháu dâu của nạn nhân) không giấu được sự nghẹn ngào.

Chị nói: “3 ngày rồi gia đình vẫn chưa tìm thấy bác. Không còn biết bấu víu vào đâu, chúng tôi chỉ biết lập bàn thờ tạm ngay trên nền nhà cũ, thắp nén hương mong có chút linh ứng, mong bác sớm được tìm thấy”.

Theo chị Thảo, thời điểm lũ quét xảy ra, bà Mai ở nhà cùng một số người. Khi dòng nước và đất đá bất ngờ ập xuống, mọi người kịp chạy thoát, riêng bà không kịp trở tay và mất tích.

Lũ quét Lai Châu 2026: Gia đình mòn mỏi chờ đợi người thân trở về sau thiên tai - Ảnh 1.

Bàn thờ tạm trên nền móng căn nhà đã bị dòng lũ cuốn phăng.

Nỗi đau ấy càng hiện rõ trong ánh mắt của chị Nguyễn Thị Phương (35 tuổi), con gái thứ hai của bà Mai. Suốt những ngày qua, chị cùng người thân gần như thức trắng, túc trực tại hiện trường với hy vọng mong manh có thể đón mẹ trở về.

“Gia đình không ai ăn nổi, cũng không ai ngủ được. Chúng tôi chỉ biết thắp hương hướng về nơi mẹ bị lũ cuốn, cầu mong mẹ sớm trở về với con cháu”, chị Phương nghẹn ngào.

Theo lời chị Phương, mẹ chị vốn sống cùng gia đình ở huyện Tân Uyên để phụ chăm các cháu nhỏ. Chỉ vài ngày trước khi xảy ra thiên tai, bà trở về căn nhà cũ ở bản Chít để giải quyết việc gia đình. Không ai ngờ, đó cũng là lần cuối người thân còn nhìn thấy bà.

Lũ quét Lai Châu 2026: Gia đình mòn mỏi chờ đợi người thân trở về sau thiên tai - Ảnh 2.

Chị Phương bên cạnh bàn thờ tạm ngay trên nền nhà cũ của bà Mai.

Sáng xảy ra lũ, đang ở Tân Uyên, chị Phương vô tình xem được đoạn phát trực tiếp trên mạng xã hội ghi lại cảnh nước lũ dâng nhanh qua bản Chít.

Linh tính có chuyện chẳng lành, chị liên tục gọi điện cho mẹ nhưng không thể liên lạc. Chị cùng chị gái lập tức lên đường, song nhiều điểm sạt lở khiến việc di chuyển bị chia cắt. Khi đến nơi, trước mắt họ chỉ còn là khung cảnh hoang tàn.

“Cả khu vực bị san phẳng. Chúng tôi tìm khắp nơi chỉ thấy chiếc xe lăn của mẹ, còn mẹ thì không thấy đâu...” , chị Phương nghẹn lời.

Gia đình bà Mai có 3 người con gái. Người em út đang mang thai những tuần cuối nên không thể có mặt tại hiện trường. Những ngày qua, họ hàng nội ngoại đều tập trung tại bản Chít, cùng lực lượng chức năng túc trực ngày đêm tìm kiếm.

“Tâm nguyện lớn nhất của gia đình lúc này là sớm tìm được mẹ để đưa mẹ về nhà. Chúng tôi chỉ mong các lực lượng cứu hộ và bà con tiếp tục giúp đỡ. Nếu ai có bất kỳ thông tin nào về mẹ, xin hãy báo cho gia đình”, chị Phương gửi gắm trong nước mắt.

Theo báo cáo cập nhật của UBND tỉnh Lai Châu, trận lũ quét xảy ra sáng 17/7 tại xã Mường Than đã làm 4 người thiệt mạng, 4 người mất tích. Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến 9 người bị thương, gồm 7 trường hợp ở xã Mường Than, 1 trường hợp tại xã Pa Ủ và 1 trường hợp ở xã Hua Bum.

Dự báo thời tiết 20/7: Miền Bắc có nơi mưa rất to, miền Trung nắng nóng
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lũ quét Lai Châu

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