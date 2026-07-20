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Dự báo thời tiết 20/7: Miền Bắc có nơi mưa rất to, miền Trung nắng nóng

HUỆ NGUYỄN
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Ngày 20/7, trong khi miền Bắc nhiều nơi hứng mưa lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai thì miền Trung nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38°C.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 20/7/2026

Từ nay đến đêm 20/7, mưa vừa, mưa to và dông vẫn là thời tiết chủ đạo ở vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Ngày 20/7, các khu vực khác ở Bắc Bộ cũng hứng mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc, sườn núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Từ 21/7, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Dự báo thời tiết 20 / 7 / 2026: Miền Bắc mưa lớn , miền Trung nắng nóng gay gắt - Ảnh 1.

Ngày 20/7, miền Bắc nhiều nơi hứng mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Tại Trung Bộ, ngày 20-21/7, khu vực từ Nam Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Từ 22/7, nắng nóng ở Trung Bộ khả năng dịu dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/7/2026

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, khu Tây Bắc 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C, khu Tây Bắc 25-28°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, trong đó, vùng núi, trung du và Quảng Ninh mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, đồng bằng 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C, có nơi dưới 27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM ngày nắng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

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