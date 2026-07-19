HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công ty chế biến gỗ ở TPHCM cháy ngùn ngụt, cột khói đen bốc cao

Nguyễn Tiến
|

Hỏa hoạn bùng phát tại một công ty chế biến gỗ ở xã Trừ Văn Thố (TPHCM), thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Ngày 19/7, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một công ty chế biến gỗ ở xã Trừ Văn Thố.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một công ty chế biến gỗ trên địa bàn ấp Bằng Lăng, xã Trừ Văn Thố.

Ban Chỉ huy quân sự xã Trừ Văn Thố hỗ trợ dập lửa. Ảnh: Người dân cung cấp.

Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh nhanh chóng sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong công ty chứa nhiều gỗ và vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, cột khói đen bốc cao.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Trừ Văn Thố có mặt tại hiện trường, phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp di dời tài sản, ngăn đám cháy lan sang khu vực lân cận.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Sau khoảng một giờ nỗ lực khống chế ngọn lửa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong công ty đã bị thiêu rụi.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

cháy

lân cận

Ban Chỉ huy quân sự xã Trừ Văn Thố

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại