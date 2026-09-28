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Lao động nam đóng BHXH đủ 15 năm, đến tuổi nghỉ hưu sẽ được nhận bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Nguyệt Phạm
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Lao động nam đóng đủ 15 năm BHXH và đến tuổi nghỉ hưu có thể nhận lương hưu hằng tháng với mức hưởng phụ thuộc vào tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Lao động nam đóng đủ 15 năm BHXH và đến tuổi nghỉ hưu sẽ được tính lương hưu hằng tháng theo quy định như thế nào?


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