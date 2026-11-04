Lao công bỗng nổi tiếng vì thần thái như ngôi sao: Quá khứ bị chê xấu trai, không ai muốn cưới

Xuất hiện trong bộ đồng phục nhân viên vệ sinh, ngồi trên chiếc xe điện di chuyển qua hành lang trung tâm thương mại (TTTM), người đàn ông 54 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ trở thành gương mặt gây sốt mạng xã hội.

Mới đây, một người lao công tại TTTM MixC (Thẩm Dương, Trung Quốc) bất ngờ viral trên MXH vì quá điển trai. Không cần trang phục cầu kỳ hay tạo dáng trước ống kính, người đàn ông này vẫn khiến nhiều người phải ngoái nhìn nhờ gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu và thần thái được nhận xét chẳng thua kém tài tử điện ảnh.

Trong những khoảnh khắc được lan truyền, người lao công này mặc đồng phục nhân viên vệ sinh, ngồi trên chiếc xe điện chuyên dụng chậm rãi đi qua hành lang trung tâm thương mại để lau dọn. Khung cảnh tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt lại nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt quan tâm.

Người lao công sở hữu vẻ ngoài điển trai

Dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục gọi tên Hồ Ca, Cao Vỹ Quang, Nghiêm Khoan, Điền Tiểu Khiết,... - các nam diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc - vì cho rằng nhân viên dọn dẹp này có nhiều đường nét tương đồng. Thậm chí, có người còn liên tưởng đến nhân vật T-Bag trong bộ phim truyền hình Mỹ Vượt ngục và đặt nghi vấn người lao công này là người lai.

Nhiều bình luận hài hước đề xuất người đàn ông nên thử sức với phim ngắn: “Chú có thể đi đóng phim ngắn được rồi!”, “Đúng chuẩn nam chính phim ngắn mang dòng máu lai đang ẩn mình!”, “Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của tôi, đây là tổng tài mất trí nhớ”, “Ferrari mãi là Ferrari”,...

Sức hút của người lao công cũng nhanh chóng được TTTM nắm bắt. Ngay sau khi những video về người này viral, TTTM đã đổi trang phục cho chú, từ bộ đồ lao động thường ngày sang áo sơ mi kết hợp gile và nơ cổ. Trong lúc làm việc, ông cũng thường xuyên được khách hàng và người qua đường nhận ra, chủ động tiến đến xin chụp ảnh.

Trước sự chú ý bất ngờ, danh tính của người đàn ông cũng được hé lộ. Người lao công này tên là Trần Cảnh Phúc, sinh năm 1972, quê ở Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh. Ông cho biết bố là người Đông Bắc Trung Quốc, mẹ là người Sơn Đông và bản thân hoàn toàn không mang dòng máu lai. Nói về những so sánh với Hồ Cao, ông khiêm tốn: “Tôi còn kém Hồ Cao xa lắm”.

Theo chia sẻ, năm ngoái, TTTM có đợt tuyển nhân viên vệ sinh cho vị trí yêu cầu ngoại hình chỉn chu. Ông Trần Cảnh Phúc là người được quản lý lựa chọn. Trong quá trình làm việc, đôi khi khách hàng bắt gặp ông và tiện tay chụp ảnh. Tuy nhiên, phải đến khi một đoạn video đời thường được chia sẻ rộng rãi vào cuối tháng 10/2026, ngoại hình của ông mới thực sự trở thành chủ đề bàn tán.

Ngày 3/11, trong chia sẻ với truyền thông, Trần Cảnh Phúc còn tiết lộ câu chuyện thời trẻ khiến nhiều người bất ngờ. Ông cho biết từng bị chê ngoại hình khi đi tìm đối tượng kết hôn. Nguyên nhân là thời điểm ấy ông quá gầy, chỉ nặng khoảng 60kg nên tự nhận mình thuộc nhóm người không có ngoại hình ưa nhìn.

Trong khi những người bạn đồng trang lứa, thậm chí nhỏ hơn ông 3 - 4 tuổi, đã lần lượt lập gia đình, Trần Cảnh Phúc vẫn độc thân. Bố mẹ ông vì thế vô cùng sốt ruột, phải nhờ người quen mai mối khắp nơi. Mãi đến năm 25 tuổi ông mới kết hôn.

Về công việc, ông Trần Cảnh Phúc từng có khởi đầu nghề nghiệp không mấy dễ dàng. Thời đi học, dù đạt hơn 500 điểm trong kỳ thi, ông vẫn không trúng tuyển vào trường trung cấp chuyên nghiệp. Sau đó, nhờ một cơ duyên tình cờ, ông chuyển sang học nghề nấu ăn. Mức lương tháng đầu tiên chỉ vỏn vẹn 100 NDT (khoảng 387.000 đồng).

Sau khi bất ngờ nổi tiếng, người lao công cũng nhanh chóng mở tài khoản mạng xã hội mang tên “Chú lao công Thẩm Dương”, giới thiệu đây là nơi chia sẻ những ngày làm việc bình thường tại TTTM. Nội dung đăng tải chủ yếu là những video ghi lại cảnh ông đang lau kính, lau sàn, dọn dẹp vệ sinh, hoàn toàn không có những màn tạo dáng hay nội dung cầu kỳ để tận dụng sự nổi tiếng.

Trần Cảnh Phúc cho biết cuộc sống của mình vẫn diễn ra như thường lệ. Ông tiếp tục đến chỗ làm đúng giờ, hoàn thành công việc rồi tan ca. “Tôi chỉ là một nhân viên vệ sinh bình thường, đến giờ thì đi làm, hết giờ thì tan ca, cứ chăm chỉ làm tốt công việc của mình là được” - ông chia sẻ.

Người đàn ông cũng bày tỏ nếu thực sự được nhiều người biết đến, ông hy vọng có thể làm điều gì đó cho quê hương và gửi lời chào đón mọi người đến Thẩm Dương.

Có người còn nói đùa rằng đã tưởng đây là ảnh AI, không phải người thật

Nguồn: Baidu, Sohu, QQ