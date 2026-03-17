Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Theo vị quan chức này, Giáo chủ Mojtaba Khamenei đã tổ chức phiên họp chính sách đối ngoại đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao, và đã thể hiện lập trường “rất cứng rắn và nghiêm khắc” trong vấn đề trả đũa Mỹ và Israel. Vị quan chức không cho biết ông Mojtaba Khamenei tham dự cuộc họp trực tiếp hay từ xa.

Cũng theo vị quan chức cấp cao giấu tên, hai quốc gia trung gian đã chuyển các đề xuất tới Bộ Ngoại giao Iran về “giảm căng thẳng hoặc ngừng bắn với Mỹ”, nhưng ông không tiết lộ nội dung đề xuất hay nước nào đã làm trung gian.

Lãnh tụ tối cao Iran đáp lại, rằng đây chưa phải “thời điểm thích hợp cho hòa bình, cho đến khi Mỹ và Israel chịu khuất phục, chấp nhận thất bại và bồi thường”.

Lãnh tụ tối cao là người có quyền quyết định cuối cùng trong mọi vấn đề quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo. Kể từ khi ông Mojtaba Khamenei được hội đồng giáo sĩ lựa chọn cách đây hơn 1 tuần để kế nhiệm cha mình, chưa có hình ảnh mới nào của ông được công bố.

Một số quan chức Iran cho biết, nhà lãnh đạo này bị thương nhẹ trong đợt cuộc không kích mà cha ông thiệt mạng. Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho rằng ông bị thương nặng.

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đã bước sang tuần thứ 3, khiến ít nhất 2.000 người thiệt mạng và chưa có dấu hiệu kết thúc. Eo biển Hormuz hầu như vẫn bị phong tỏa, trong khi các đồng minh của Mỹ từ chối lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về điều tàu chiến đến khơi thông lại eo biển Hormuz.

Trước đó, các nguồn tin nói với báo chí rằng chính quyền của Tổng thống Trump đã từ chối nỗ lực từ các đồng minh Trung Đông nhằm khởi động đàm phán ngoại giao để chấm dứt chiến tranh Iran.

Liên minh châu Âu kêu gọi giải pháp ngoại giao

Ngày 17/3, quan chức phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho rằng cần tìm ra các giải pháp ngoại giao để giữ eo biển Hormuz luôn mở.

“Không ai sẵn sàng đặt người của mình vào nguy hiểm tại eo biển Hormuz. Chúng ta phải tìm cách ngoại giao để giữ tuyến đường này thông suốt, nhằm tránh khủng hoảng lương thực, phân bón và năng lượng”, bà Kallas nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters .

Bà Kaja Kallas cho biết EU đang tham vấn các chính phủ Trung Đông về cách kết thúc xung đột, đồng thời kêu gọi Mỹ và Israel chấm dứt chiến tranh với Iran.

Các lãnh đạo châu Âu không sẵn sàng đưa lực lượng vào nguy hiểm trong một cuộc chiến mà họ không khởi xướng, dù Tổng thống Trump cảnh báo sự do dự này có thể gây hậu quả tiêu cực cho liên minh NATO.

Bà Kaja Kallas nói rằng cánh cửa để châu Âu tham gia nỗ lực khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz vẫn chưa đóng, nhưng nhiều khả năng sẽ nằm trong khuôn khổ một giải pháp ngoại giao.

Bà Kallas cho biết, châu Âu không hiểu rõ một số hành động của Mỹ dưới thời ông Trump hoặc mục tiêu của Washington tại Iran, nhưng đã quen với sự khó đoán của ông nên phản ứng “bình tĩnh hơn”.