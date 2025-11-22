HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Lãnh đạo xã Hòa Thịnh nói về thông tin lan truyền "nhà trú lũ tập thể bị sập, người chết hàng loạt"

Hồng Ánh |

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, khẳng định không có việc ngôi nhà trú lũ bị sập.

Trao đổi với Báo Người Lao Động vào sáng sớm 22-11, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, cho đến lúc này, chưa có thôn nào trong xã báo về trường hợp ngôi nhà trú lũ tập thể 3 tầng bị nước lũ xô sập, hàng chục người chết như trên mạng xã hội.

"Không có. Đó là tin đồn trên mạng thôi. Hiện tại chưa có nơi nào báo lại chúng tôi về thông tin này. Cho đến lúc này thông tin liên lạc ở xã Hòa Thịnh còn khó lắm, nhưng tôi khẳng định không có thông tin ấy" - ông Lành nói.

Tuy nhiên, cũng theo ông Lành, vì thông tin liên lạc rất khó khăn nên hiện nay xã vẫn chưa thống kê được số người chết và mất tích.

Hòa Thịnh được xem là vùng rốn lũ. Cả xã bị chìm trong nước và bị cô lập nhiều ngày. Nhiều nhà ngập sâu đến 4-5m.

Lãnh đạo xã Hòa Thịnh nói về thông tin lan truyền "nhà trú lũ tập thể bị sập, người chết hàng loạt"- Ảnh 1.

Trước đó, chiều 19-11, Thủy điện Sông Ba Hạ đã có đợt xả lũ lịch sử, kỷ lục Việt Nam 16.100m3/giây

Trước đó, nhiều thông tin trên mạng xã hội về 1 ngôi nhà 3 tầng trú bão tập thể ở xã Hòa Thịnh bị sập, chết hàng chục người đã gây hoang mang lo sợ cho rất nhiều người.

Lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn tiếp tục tăng, sau đó đạt đỉnh và giảm chậm, đỉnh lũ khả năng đạt trên mức BĐ3 từ 3.90 - 4.50m.

