Lãnh đạo Kaliningard trấn an người dân vì HIMARS Ba Lan

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời lãnh đạo của Kaliningrad, Dmitry Lyskov cho biết, người dân Nga tại đây không cần phải lo lắng với kế hoạch triển khai HIMARS của Ba Lan bởi mọi ngóc ngách tại tỉnh hải ngoại này đều được đặt dưới sự bảo vệ của vũ khí tối tân.

"Bất kỳ cuộc tấn công đường không nào từ bên ngoài nhằm vào Kaliningrad đều sẽ bị ngăn chặn và đáp trả bằng những hệ thống phòng thủ và tấn công tối tân nhất hàng đầu của Nga", ông Dmitry Lyskov tuyên bố.

Tuyên bố được đại diện phía Nga đưa ra ngay sau khi Phó Thủ tướng Mariusz Blaszczak kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan, cho biết, quân đội nước này sẽ triển khai các hệ thống pháo phản lực HIMARS đầu tiên mua từ Mỹ gần biên giới với tỉnh Kaliningrad.

"Ngay trong năm nay, Sư đoàn cơ giới thứ 16 (được triển khai gần biên giới với tỉnh Kaliningrad) sẽ nhận được HIMARS của Mỹ. Đây là sư đoàn được đặt hàng vào năm 2019. Như đã biết, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn đơn đặt hàng của chúng tôi cho 500 bệ phóng HIMARS", Phó Thủ tướng Mariusz Blaszczak tuyên bố hôm 17/3.

Lãnh đạo Ba Lan nhấn mạnh: "Điều rất quan trọng là Quân đội Ba Lan được trang bị HIMARS - loại vũ khí đã thể hiện được sức mạnh và độ tin cậy rất cao trong thành phần chiến đấu của Ukraine khi đối đầu với lực lượng Nga".

Theo tiết lộ của thông tấn Nga, loại vũ khí tối tân đang được triển khai gần khu vực biên giới với Ba Lan được ông Dmitry Lyskov nói đến chính là tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-SM. Đây là phiên bản mạnh nhất của Pantsir có thể đối phó với nhiều loại mục tiêu khác nhau.

Khả năng tác chiến của Pantsir-SM tăng 1,5-2 lần so với phiên bản cũ. Điều này có được là do hệ thống radar đa chức năng mảng định pha chủ động (AESA) mới do Tổ hợp thiết kế SKB phát triển. Tầm giám sát của Pantsir-SM được tăng lên 80km (so với phiên bản cũ là 50km), tầm dẫn bắn mục tiêu tăng lên gần 40km (so với 20km của Pantsir-S1).

Ngoài ra, radar AESA còn tăng số lượng mục tiêu giám sát cùng lúc và khả năng phát hiện các mục tiêu có tính bộc lộ radar thấp, như tên lửa hành trình và mục tiêu bay trang bị công nghệ tàng hình, đạn phản lực từ các tổ hợp pháo.

Thiết kế mới cho phép Pantsir-SM đối phó hiệu quả hơn với các đợt tấn công với quy mô bầy đàn của máy bay không người lái tấn công liều chết và đạn phản lực. Quá trình phát triển Pantsir-SM dựa trên những kinh nghiệm thực chiến ở chiến trường Syria.

Cuối năm 2022, lực lượng Nga phải chịu nhiều thiệt hại vì sức mạnh của pháo phản lực phóng loạt HIMARS Quân đội Ukraine đang vận hành. Phía Kiev đã khai thác độ chính xác cao của HIMARS để liên tục tấn công các kho đạn, cầu đường, tuyến tiếp tế và sở chỉ huy của Nga.

Lý giải điều này, giới quân sự phương Tây cho rằng đạn phản lực do HIMARS bắn ra sẽ có quỹ đạo bay thay đổi có thể đánh lừa radar phản pháo. Đây là điểm khác biệt giữa HIMARS và các loại pháo phản lực truyền thống có đường bắn theo quỹ đạo.

Và đây cũng chính là lý do khiến lực lượng Nga tại Kaliningrad khi triển khai Pantsir-SM thường đi cùng radar phản pháo Zoopark-1 giúp tổ hợp pháo tên lửa này tấn công hiệu quả mục tiêu từ khoảng cách 40km.