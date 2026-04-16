Lãnh đạo CSGT TPHCM: Sẽ tập trung xử lý nồng độ cồn, chạy quá tốc độ trong dịp lễ 30-4

Lê Vĩnh |

TPHCM quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Chiều 16-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Hạn chế thấp nhất kẹt xe, ùn tắc trong dịp lễ

Tại họp báo, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TPHCM), cho biết đơn vị đã tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30-4, 1-5 và Giỗ tổ Hùng Vương.

Song song đó, triển khai đến các đơn vị, đội, trạm thuộc PC08 về công tác ứng trực, tuần tra kiểm soát khép kín 24/24, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trên tuyến đường bộ, đường thủy.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Trong đó, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; vi phạm của phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, xe thô sơ 3-4 bánh… Qua đó, quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Các đơn vị cũng chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát sẽ kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố.

PC08 cũng sẽ tham mưu triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, trụ sở của cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền. Chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, tuyến giao thông, không để hình thành các điểm nóng về an toàn giao thông, an ninh trật tự trong dịp lễ.

Nhà cho thuê phải lắp thiết bị truyền tin báo cháy tự động

Cũng tại họp báo, thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công An TPHCM), thông tin vụ cháy tại phường Tân Thới Hiệp sáng 12-4 dù chỉ có quy mô 20m² nhưng gây thiệt hại nặng nề: 2 người chết, 5 người bị thương.

Về nguyên nhân, Công an TPHCM đang tiếp tục phối hợp đơn vị liên quan để điều tra.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng cung cấp thông tin

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng cũng đưa ra lưu ý: các cơ sở cho thuê trọ thuộc diện phải lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tự động kết nối với Trung tâm chỉ huy trước ngày 1-7-2027.

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, TPHCM sẽ cố gắng thực hiện việc này trước ngày 15-10-2026. Công an Thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền, vận động các cơ sở thực hiện đúng thời gian.

Cũng theo thượng tá Tùng, vừa qua, Công an TPHCM cùng công an các địa phương đã tuyên truyền, vận động đến 100% cơ sở thuộc diện phải lắp đặt thiết bị.

Trong đó, đã có 17.972 cơ sở ký cam kết thực hiện, đạt tỉ lệ gần 10%. Trong số này có 6.207 cơ sở hoàn thành ký kết hợp đồng, đạt khoảng 35%; 4.338 cơ sở đã lắp đặt thiết bị, đạt 70%.

