Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam dự triển lãm quốc phòng lớn nhất châu Á

Khai mạc vào ngày 3/2, Singapore Airshow là triển lãm về quốc phòng lớn nhất châu Á, được tổ chức 2 năm một lần. Sự tham gia của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội và các đoàn doanh nghiệp quốc phòng nhiều nước tại đây nhằm đóng góp vào những cuộc đối thoại, trao đổi ý tưởng và tìm kiếm các giải pháp cũng như chiến lược nhằm thúc đẩy lợi ích của ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng toàn cầu.

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham quan, tìm hiểu thiết bị và công nghệ tại các gian trưng bày ở triển lãm.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia triển lãm thể hiện sự quan tâm đối với hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, khẳng định Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật của Việt Nam và các cam kết quốc tế khác.

Trong khuôn khổ triển lãm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã gặp song phương Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore Chan Heng Kee. Tại cuộc gặp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước đã đi vào thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực, như: trao đổi đoàn các cấp; các cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng, tham vấn, trao đổi thông tin; hợp tác quân, binh chủng, an ninh, an toàn hàng hải; đào tạo; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến mong muốn ông Chan Heng Kee tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy phát triển quan hệ quốc phòng Việt Nam - Singapore tiếp tục có những bước phát triển thực chất, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, duy trì cơ chế Đối thoại, tham vấn; hợp tác quân, binh chủng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến gặp song phương Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore Chan Heng Kee.

Cùng với đó là thúc đẩy hợp tác đào tạo và trên các lĩnh vực hợp tác khác như an ninh, an toàn hàng hải; cứu hộ - cứu nạn; quân y, hậu cần, trao đổi thông tin tình báo; an ninh phi truyền thống; tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, các hoạt động đa phương do mỗi bên tổ chức.

Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore Chan Heng Kee khẳng định, Việt Nam - Singapore có mối quan hệ hợp tác song phương hết sức tốt đẹp và ngày càng được củng cố, phát triển trong đó hợp tác quốc phòng là trụ cột.

Ông Chan Heng Kee bày tỏ mong muốn, thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực đã được thống nhất, trọng tâm là hợp tác về hải quân, đào tạo, an ninh mạng… Qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước lên tầm cao mới.

Cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) với Tập đoàn hàng không, quốc phòng và công nghệ hàng đầu của Singapore là ST Engineering và Tập đoàn Honeywell - một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Mỹ.

Cũng tại triển lãm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có các cuộc gặp lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước và đến thăm các gian hàng, tiếp xúc với các doanh nghiệp quốc phòng của Singapore, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Israel, Czech và một số nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các nước và Việt Nam thúc đẩy trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác, phù hợp với năng lực của mỗi bên, thống nhất về phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác công nghiệp quốc phòng trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore Chan Heng Kee tham dự Lễ khai trương Văn phòng đại diện Viettel tại Singapore vào sáng 4/2; trân trọng mời các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Singapore và ông Chan Heng Kee tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào cuối năm 2026.