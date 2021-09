Lãnh đạo bệnh viện dã chiến lên tiếng vụ hàng trăm F0 chen lấn, xô đổ hàng rào để giành đồ ăn sáng

Nguyên nhân hàng trăm F0 giành giật đồ ăn sáng

Liên quan đến vụ việc F0 chen lấn, xô đổ hàng rào để giật đồ ăn trong bệnh viện dã chiến, chiều 03/9, thông tin với báo chí, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã chấn chỉnh tình trạng này.



Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh khi các nhân viên mặc đồ bảo hộ đẩy xe đồ ăn dù chưa tới vị trí thì hàng trăm người đã ồ ra chặn đường. Nhiều người không chỉ lấy một phần mà còn giật lấy 5- 10 phần ăn, trong khi có những người khác chưa có phần ăn nào.

Đáng chú ý, có thanh niên còn vừa quay video vừa hô lớn kích động đám đông "bà con ơi nhào ra đi". Vì tập trung quá đông, có người phụ nữ bị ngất xỉu. Trong video, dù có một số cảnh sát cơ động nhưng quá mỏng nên tình hình vẫn rất lộn xộn.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày ở khu C, Bệnh viện dã chiến số 1 (cơ sở Thới Hòa, TX.Bến Cát).

Sau khi sự việc xảy ra, các cán bộ y tế, y bác sĩ tại đây đã dùng loa để vận động , đồng thời kết hợp với lực lượng an ninh kiểm soát để ổn định tình hình.

Lý giải thêm về tình trạng này trên báo Thanh Niên, một lãnh đạo quản lý Bệnh viện dã chiến số 1 cho biết, có một số lượng lớn F0 mới được chuyển từ Thị xã Tân Uyên đến nên nhiều người chưa được lập danh sách. Từ đó xảy ra vấn đề thiếu hụt trong cung cấp các suất ăn sáng.

Becamex IDC và các lực lượng thi công để đưa Bệnh viện dã chiến Bình Dương vào hoạt động (Ảnh: Tiền Phong)

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online tối muộn ngày 03/9, xảy ra việc F0 giành giật, xô hàng rào để lấy đồ ăn một phần do ý thức của người dân chưa tốt và một phần lý do khác do có hàng ngàn F0 được thị xã Tân Uyên chuyển về khu điều trị Thới Hòa trong đêm nhưng lại không phối hợp tốt với ban điều hành khu điều trị dẫn tới tình trạng thiếu đồ ăn, đồ ăn đến chậm trong buổi sáng.

Tới chiều tối 03/9, tình hình tại Khu điều trị Thới Hòa đã ổn định trở lại khi lực lượng công an tăng cường, đồng thời số suất ăn cũng được tăng lên phù hợp với số lượng F0 được trung chuyển tới.

Được biết, hầu hết các F0 ở đây là những người không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nên họ vẫn có thể tự đi lại, tự chăm sóc và có tỷ lệ xuất viện rất cao.



Bình Dương đã có 126.408 ca mắc Covid-19 và hơn 1.000 ca tử vong

Được biết, Bệnh viện dã chiến cơ sở Thới Hòa sau khi tiếp nhận khoảng 6.000 F0 từ TX.Tân Uyên chuyển đến đã có tổng cộng 12.000 F0 đang được điều trị tại đây.



Cũng trong ngày 03/9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định điều chỉnh quy mô giường của Bệnh viện dã chiến số 1 – Bình Dương và hai Khu điều trị trực thuộc Bệnh viện.

​Theo đó, điều chỉnh quy mô giường của Bệnh viện dã chiến số 1 từ 1.500 giường lên 2.786 giường (trong đó 250 giường phục vụ tầng 2 của tháp điều trị theo hướng dẫn của Sở Y tế).

Điều chỉnh quy mô giường của Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 Thới Hòa trực thuộc Bệnh viện dã chiến số 1 - Bình Dương từ quy mô 5.300 giường lên 10.303 giường (trong đó 2.200 giường có hệ thống oxy trung tâm phục vụ tầng 2 của tháp điều trị theo hướng dẫn của Sở Y tế).

Theo Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19, trong 24h qua (17h ngày 02/9 đến 17h ngày 03/9) Bình Dương ghi nhận 3.676 ca, giảm 828 ca so với ngày 02/9.



Trong đó, thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương, số ca mắc tập trung nhiều nhất trong khu phong tỏa với 3.478 ca (chiếm 94,6%).

Tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 nhằm tăng độ bao phủ miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh để đạt mục tiêu đến ngày 15/9 đưa tỉnh trở lại trạng thái "bình thường mới". Chỉ tiêu mà tỉnh đặt ra là phấn đấu tiêm 250.000 liều/ngày.

Ngày 03/9, Bình Dương có 2.962 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 69.039 người. Trong ngày thu dung điều trị 5.927 bệnh nhân, có 44 ca tử vong. Hiện các cơ sở điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang điều trị 55.471 bệnh nhân. Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 126.408 ca mắc Covid-19; 1.014 bệnh nhân tử vong. Toàn tỉnh có 42.142 người đang cách ly tập trung và 5.756 F0 đang cách ly tại nhà; có 1.354 khu vực phong tỏa với 126.002 người trong khu vực phong tỏa.

