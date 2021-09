Con trai giấu bố trong thùng xe tải để vượt chốt kiểm soát. Nhiều shipper ở TP.HCM dương tính khi test nhanh Covid-19

Công an TP Hải Phòng ngày 2/9 cho biết, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1, tại vị trí ga Dụ Nghĩa (thuộc địa bàn huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã lập biên bản vụ việc Nguyễn Xuân H. (SN 1992, ở thị xã Mỹ Hào, huyện Hưng Yên) về hành vi vi phạm các quy định phòng chống dịch, đồng thời bàn giao cho Công an huyện An Dương để xử lý theo thẩm quyền.

Chiếc xe bị tạm giữ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 1 (Ảnh: Công an cung cấp).

Nguyễn Xuân H. là tài xế xe tải đã giấu bố đẻ trong thùng xe tải do mình điều khiển để thông chốt nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện vào lúc 22h35 ngày 1/9.



Nguyễn Xuân H. khai nhận do ông Nguyễn Văn H. không đủ điều kiện để qua chốt nên trốn vào trong thùng phuy, giấu đằng sau xe tải ngồi để trốn qua chốt kiểm dịch vào thành phố.