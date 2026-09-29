Láng giềng Việt Nam xây sân vận động 80.000 chỗ bên sông, lớn gần gấp đôi sân Mỹ Đình, vốn hơn 200.000 tỷ đồng: Công trình khổng lồ có vòng dầm dài 800m, nhìn như 'soái hạm'

Một sân vận động hơn 80.000 chỗ đang thành hình bên sông Yao, với diện tích xây dựng khoảng 200.000 m² và hệ kết cấu mái quy mô lớn, là hạng mục chính của Trung tâm Thể thao Olympic Ninh Ba giai đoạn 2.

Tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một sân vận động quy mô khoảng 81.000 chỗ đang được xây dựng bên bờ sông Yao. Công trình nằm trong khu phát triển mới Yaojiang, quận Giang Bắc.

Theo trang tin China Ningbo Net, sân vận động có tổng diện tích xây dựng khoảng 200.000 m², tương đương khoảng 28 sân bóng đá tiêu chuẩn. Hồ sơ quy hoạch được công bố đầu năm 2025 cũng ghi nhận diện tích khu đất của riêng hạng mục sân vận động khoảng 241.782 m², tổng diện tích xây dựng khoảng 191.708 m². Công trình gồm 5 tầng nổi, 2 tầng ngầm và khoảng 1.850 chỗ đỗ xe.

Với khoảng 81.000 chỗ ngồi, đây là một trong những sân vận động có quy mô lớn đang được xây dựng tại Trung Quốc. Khi hoàn thành kết cấu chính vào tháng 6/2026, phía Ninh Ba giới thiệu công trình là sân vận động 80.000 chỗ thứ tư của Trung Quốc, sau Sân vận động Olympic Quảng Đông, Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh và Sân vận động Trung tâm Olympic Hàng Châu.

Đây là một trong những sân vận động lớn nhất Trung Quốc.

Điểm nổi bật của công trình nằm ở thiết kế và hệ kết cấu có quy mô lớn. Sân vận động có hình elip giống một “chiếc vỏ sò”, với chiều dài trục lớn khoảng 365 m và trục ngắn khoảng 308 m. Bao quanh sân là một vòng dầm dài khoảng 800 m, có kích thước tiết diện 1,6 m x 2,8 m.

Phía trên là hệ giàn dây thép nâng đỡ mái che bằng vật liệu màng. Hình dáng kiến trúc này được phát triển theo định hướng gắn với đặc trưng thành phố cảng và yếu tố biển của Ninh Ba.

Theo hồ sơ quy hoạch, tổng mức đầu tư ước tính của sân vận động khoảng 59,72 tỷ NDT, tương đương khoảng 8 tỷ USD (hơn 200.000 tỷ VNĐ).

Đây cũng là hạng mục chính của Trung tâm Thể thao Olympic Ninh Ba giai đoạn 2, một khu liên hợp được quy hoạch từ khoảng năm 2010. Giai đoạn 1 được triển khai từ năm 2014 và hoàn thành năm 2019, gồm nhà thi đấu sức chứa 13.000 người, bể bơi kích thước Olympic và nhà tập luyện.

Về tổng thể kiến trúc, khu liên hợp thể thao được thiết kế theo hình tượng một đội tàu buồm. Nhà thi đấu và bể bơi được hình dung như những con tàu trong đội hình, trong khi sân vận động chính đóng vai trò “soái hạm” ở vị trí dẫn đầu.

Khu liên hợp cũng được quy hoạch với các khu vực cây xanh, đường đi bộ, không gian vui chơi và bãi đỗ xe. Ngoài ra, còn có một ga tàu điện ngầm nằm gần khu vực dự án, tạo kết nối với các khu vực khác của thành phố.

Sân vận động này được dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2028.

Trong quá trình xây dựng, phần khán đài của sân vận động được triển khai theo phương án lắp ghép. Theo China Ningbo Net, tổng cộng 10.268 tấm khán đài bê tông đúc sẵn được sản xuất và bảo dưỡng tại nhà máy trước khi vận chuyển tới công trường để lắp đặt.

Ngày 22/6/2026, toàn bộ kết cấu chính của sân vận động hoàn thành. Đây là cột mốc trước khi dự án tiếp tục triển khai các hạng mục kết cấu thép mái, cơ điện và hoàn thiện. Theo kế hoạch được công bố, toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2028.

Sau khi hoàn thành, sân vận động được định hướng phục vụ nhiều loại hình hoạt động, từ bóng đá, điền kinh và các giải thể thao cấp cao đến biểu diễn văn hóa quy mô lớn, hoạt động thể thao cộng đồng, sự kiện doanh nghiệp, giao lưu thể thao quốc tế và huấn luyện chuyên nghiệp.

Với quy mô khoảng 81.000 chỗ, diện tích xây dựng gần 200.000 m² và hệ kết cấu mái có vòng dầm dài khoảng 800 m, sân vận động mới sẽ trở thành hạng mục nổi bật của Trung tâm Thể thao Olympic Ninh Ba, đồng thời tạo thêm một điểm nhấn kiến trúc tại khu vực Yaojiang.