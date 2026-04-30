Láng giềng Việt Nam phát hiện 13 mỏ dầu trên 100 triệu tấn, 26 mỏ khí hơn 100 tỷ mét khối

Thứ Tư (29/4), Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố những con số ấn tượng về kết quả thăm dò dầu khí giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) của nước này.

Với mức đầu tư kỷ lục gần 450 tỷ nhân dân tệ (65,8 tỷ USD), quốc gia này đang khẳng định quyết tâm nắm giữ quyền tự chủ về năng lượng.

Theo báo cáo, Trung Quốc đã phát hiện 225 mỏ dầu và khí tự nhiên quy mô lớn và vừa trong giai đoạn này, gồm 13 mỏ dầu có tổng trữ lượng vượt 100 triệu tấn và 26 mỏ khí có tổng trữ lượng trên 100 tỷ mét khối.

So với năm cuối của giai đoạn 5 năm trước đó (2016-2020), trữ lượng địa chất dầu mỏ và khí tự nhiên hydrocarbon mới được xác minh đã tăng lần lượt là 51,7% và 44,2%. Đặc biệt, trữ lượng khí methane trong các vỉa than sâu vượt 1 nghìn tỷ mét khối, cao hơn tổng trữ lượng tầng nông từng được phát hiện trong lịch sử.

Năm 2025 ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của dầu đá phiến, với các mỏ phân bổ tại 5 lưu vực lớn, đóng góp tới 38% tổng trữ lượng dầu thô mới xác minh trong năm.

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, thăm dò dầu khí phi truyền thống đã trở thành "động lực" mới thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành.

Về sản xuất dầu khí, năm 2025, sản lượng dầu thô đạt kỷ lục 216 triệu tấn, khí tự nhiên vượt 260 tỷ mét khối (duy trì đà tăng trên 10 tỷ mét khối mỗi năm trong 9 năm liên tiếp). Tổng sản lượng dầu khí năm ngoái đạt 420 triệu tấn dầu quy đổi.

Một điểm sáng đáng chú ý là việc đưa mỏ khí siêu sâu "Deep Sea No. 1" vào hoạt động. Thành tựu này đưa Trung Quốc gia nhập nhóm các quốc gia dẫn đầu thế giới về khai thác dầu khí vùng nước sâu. Tổng sản lượng dầu khí ngoài khơi đã vượt ngưỡng 90 triệu tấn dầu quy đổi, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược từ khai thác tầng nông sang tầng sâu, từ đất liền ra biển khơi.

Ông Niu Li, một quan chức của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, nhấn mạnh: "Ý nghĩa của những đột phá này không chỉ nằm ở con số tăng trưởng. Quan trọng hơn, chúng ta đã mở rộng phạm vi thăm dò đến những giới hạn sâu hơn và thách thức hơn, từ đó giữ vững quyền chủ động trong an ninh năng lượng quốc gia."

Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh thăm dò để củng cố xu hướng "ổn định sản lượng dầu và tăng trưởng sản lượng khí", quyết tâm không để nguồn cung năng lượng bị phụ thuộc vào bên ngoài, bộ cho biết.

Theo Global Times