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Land Rover đưa xe đua địa hình ra phố với Defender bản giới hạn

Lê Tuấn
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Thương hiệu Land Rover mới đây công bố dự án phát triển Defender Dakar - phiên bản thương mại giới hạn được phát triển từ mẫu xe đua D7X-R từng giành chiến thắng giải Dakar Rally 2026.

Được giới thiệu tại sự kiện Monterey Car Week, Defender Dakar được mô tả là bản nâng cấp thương mại của D7X-R. Dù được phát triển để lưu thông trên đường phố, Defender Dakar vẫn giữ kiểu dáng và cấu hình thiên về địa hình.

Mẫu SUV 4x4 sản xuất giới hạn này sở hữu thân xe rộng hơn các phiên bản Defender thông thường, khoảng sáng gầm xe nâng cao cùng hệ thống treo chuẩn rally từ chiếc D7X-R.

Mẫu xe xem trước của thiết kế Defender Dakar.

Theo thương hiệu Anh Quốc, xe sử dụng kiến trúc khung gầm D7X, hộp số và hệ dẫn động tương tự D7X-R. Toàn bộ cấu hình này được phát triển trên nền tảng Defender OCTA.

Động cơ là loại V8 4.4L tăng áp kép, nhưng không còn chịu các giới hạn công suất như trên xe đấu giải. Công suất tối đa của động cơ đạt 635 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm.

Defender Dakar được trang bị bộ lốp địa hình 35 inch kết hợp mâm đúc 20 inch, hệ thống lò xo cuộn và giảm chấn nâng cao Bilstein. Xe có các chế độ lái chuyên biệt như Dunes (Đường cát), Gravel (Đá dăm) và Flight Mode (Bay) hỗ trợ xe kiểm soát khi cả 4 bánh rời khỏi mặt đất.

Ngoại hình Defender Dakar có nhiều chi tiết tương đồng với D7X-R. Xe được trang bị đèn LED trên nóc, mái kim loại cố định, cổ hút gió và nắp capo bằng sợi carbon. Vòm bánh xe mở rộng điểm xuyết đinh tán, ốp bít cửa sau cùng chắn bùn đặc trưng. Tấm bảo vệ gầm phía trước bằng kim loại gia cường nhấn mạnh tinh thần đường đua.

Defender Dakar sở hữu nhiều lựa chọn màu ngoại thất. Trong đó, tùy chọn kết hợp thân xe màu cát Dakar Sand và mái xanh ngọc Yanbu Turquoise, lấy cảm hứng từ bộ tem xe đua D7X-R vô địch. Các phối màu đen Narvik Black và trắng Alaska White sẽ đi kèm tùy chọn là lớp phim bảo vệ bề mặt dạng nhám.

Bên trong, Defender Dakar sử dụng cấu hình 4 chỗ (2+2). Hàng ghế trước được thiết kế riêng theo phong cách xe đua.

Dây đai an toàn 4 điểm chuẩn xe đua là tùy chọn cao cấp, trong khi khu vực phía sau được bố trí không gian chứa mũ bảo hiểm. Khoang hành lý được trang bị giá đỡ chuyên dụng cho bánh xe dự phòng và máy nén khí.

Land Rover, hay Defender với tư cách là một thương hiệu độc lập chưa công bố số lượng sản xuất cũng như giá bán của Defender Dakar. Hãng cho biết sẽ bắt đầu nhận đặt cọc từ đầu năm 2027 và dự kiến công bố thêm thông tin tại giải Dakar Rally 2027.

Xe đua địa hình D7X-R của đội đua Defender.

Về thành tích của đội đua Defender, ba chiếc D7X-R của thương hiệu này đã về nhất, nhì và tư ở phân hạng Stock ngay trong lần đầu tham dự Dakar Rally 2026. Đội đua Defender cũng giành chiến thắng ở cả 13 chặng, trong đó có 10 chặng cả ba xe cùng chiếm các vị trí đầu bảng.

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Defender Dakar

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xe đua

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