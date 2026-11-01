Thông tin một học sinh tiểu học ở Phú Thọ bị hai người lạ mặt tiếp cận, giả làm người quen của bố mẹ để dụ lên xe lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Tuy nhiên, qua xác minh, công an khẳng định không xảy ra vụ việc như nội dung phản ánh.

Tối 25/11, mạng xã hội lan truyền bài viết từ tài khoản mang tên Đ.M.L với nội dung cảnh báo: “Góc cảnh báo, nay trường tiểu học đạo tú đã có bọn đến dụ dỗ con em lên xe”.

Kèm theo bài đăng là video livestream phản ánh việc một học sinh Trường Tiểu học Tam Dương I, phân hiệu Đạo Tú, bị hai người lạ mặt, gồm một nam và một nữ, mặc quần áo màu đen, tiếp cận khu vực cổng trường. Những người này được cho là đã giả làm người quen của bố mẹ, nói rằng được nhờ đến đón để đưa em về.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người dùng Facebook bày tỏ lo ngại trước nguy cơ mất an toàn đối với học sinh, đồng thời chia sẻ bài viết với mong muốn cảnh báo các gia đình có con nhỏ.

Trước thông tin gây xôn xao dư luận, Công an xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, cháu N.N.H, con gái chị Đ.L.M, hiện là học sinh của nhà trường. Do xem trên mạng xã hội và biết đến một số vụ việc liên quan đến bắt cóc trẻ em, đồng thời mong muốn được bố mẹ quan tâm nhiều hơn, chiều tối 25/11, sau khi đi học về, cháu H. đã tự nghĩ ra câu chuyện trên rồi kể lại với mẹ để cảnh báo.

Tuy nhiên, chưa kiểm chứng tính xác thực của thông tin do con gái cung cấp, chị Đ.L.M, trú tại xã Tam Dương, đã đăng tải bài viết và video lên mạng xã hội Facebook.

Theo Công an xã Tam Dương, thực tế không xảy ra vụ việc hai người lạ mặt đến Trường Tiểu học Tam Dương I, phân hiệu Đạo Tú, dụ dỗ, lôi kéo hoặc tìm cách bắt cóc học sinh như nội dung bài đăng phản ánh.

Việc người đăng tải không kiểm tra, xác minh thông tin trước khi chia sẻ đã khiến câu chuyện không đúng sự thật lan truyền trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và tâm lý của phụ huynh, học sinh cũng như người dân trên địa bàn.

Hiện Công an xã Tam Dương đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý người đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Tam Dương khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là những nội dung liên quan đến bắt cóc trẻ em, tội phạm và tình hình an ninh, trật tự.

Người dân không nên vội vàng tin tưởng, đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận về những bài viết, video, livestream chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện thông tin nghi vấn liên quan đến an ninh, trật tự và an toàn của trẻ em, cần bình tĩnh thông báo cho công an hoặc chính quyền địa phương để kiểm tra, xác minh, xử lý, tránh tự suy diễn, thêu dệt khiến dư luận hoang mang.

Đối với những tài khoản đã đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, cơ quan công an yêu cầu gỡ bỏ nội dung, đính chính thông tin và không tiếp tục phát tán những thông tin chưa được xác thực. Tùy tính chất, mức độ, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng lưu ý các bậc phụ huynh cần quan tâm, giáo dục con em kỹ năng sử dụng mạng xã hội, nhận biết và phòng tránh nguy cơ bị xâm hại, dụ dỗ, lôi kéo. Đồng thời, cha mẹ cần bình tĩnh tìm hiểu, xác minh những thông tin trẻ cung cấp, tránh để những câu chuyện chưa được kiểm chứng trở thành nguồn phát tán tin sai sự thật.