Lần thứ 2, MC Lại Văn Sâm phải ra thông báo khẩn

Cách đây ít phút, trên facebook cá nhân, MC Lại Văn Sâm đã phải lên tiếng thông báo khẩn vì liên tục bị giả mạo nhằm trục lợi.

Cụ thể, trong bài đăng của mình, MC “Ai là triệu phú” cho biết được rất nhiều người bạn hỏi các đăng trên các nền tảng mạng xã hội lấy tên, đăng ảnh và nhại lại giọng của ông.

Bài viết thông báo của MC Lại Văn Sâm nhanh chóng nhận được lượt tương tác và sự đồng cảm của người hâm mộ. Ảnh chụp màn hình

Trước thực tế đó, MC Lại Văn Sâm khẳng định: “Tôi chỉ có duy nhất một trang facebook có gắn tick xanh. Tôi không tham gia bất kỳ hoạt động nào trên các mạng xã hội như YouTube, TikTok…

100% các bài giao giảng về đạo lý, phê phán, chỉ trích ai đó, khuyên răn, quảng cáo, săm soi… mà lấy tên tôi, ảnh tôi, giọng tôi, thậm chí hình tôi đều là giả mạo, lừa đảo. Xin mọi người đừng tin!”

Đây không phải là lần đầu tiên, ông Lại Văn Sâm phải lên tiếng về việc bị giả mạo. Trước đó, hồi tháng 4, ông cũng phải lên tiếng vì bị mạo danh để quảng cáo.

"Thông báo khẩn! Mấy ngày nay xuất hiện một trang Facebook mạo danh tôi (có gắn cả ảnh tôi) quảng cáo cho thuốc bổ mắt gì đó làm rất nhiều người bị lừa. Nay tôi buộc phải gửi tới mọi người thông báo này!", ông viết trên trang cá nhân.

Lại Văn Sâm khẳng định ông chỉ có một trang Facebook duy nhất đã gắn tick xanh liền tên, để phân biệt với rất nhiều Facebook giả danh. Theo MC này, ông lập Facebook chỉ với lý do có quá nhiều kẻ mạo danh ông với mục đích xấu, chứ không có ý định nhận quảng cáo.

"Tôi chưa bao giờ, và không bao giờ quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm, nhãn hàng nào", MC Lại Văn Sâm nhấn mạnh. Vì vậy, ông mong mọi người hãy tỉnh táo, tránh mắc lừa kẻ gian.

MC Lại Văn Sâm được khán giả yêu thích khi dẫn dắt chương trình "Ai là triệu phú"

Lại Văn Sâm sinh năm 1957, là nhà báo, MC hàng đầu của VTV. Nhiều chương trình truyền hình đình đám, được khán giả yêu thích nồng nhiệt gắn liền với tên tuổi ông như SV 96, Chiếc Nón Kỳ Diệu, Hãy Chọn Giá Đúng, Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, Ai Là Triệu Phú, Đấu Trường 100, Mặt Trời Bé Con…