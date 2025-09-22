Vụ Mercedes húc đổ trụ bơm xăng ở Hà Nội: Nhân viên kể phút hoảng loạn thấy lửa bén vào gấu quần

Sự việc chiếc ô tô đang lùi bất ngờ húc đổ trụ bơm xăng, đè lên 2 chiếc xe máy rồi gây cháy dữ dội, xảy ra tại cây xăng Mai Dịch 1 (đường Trần Vỹ, phường Phú Diễn, Hà Nội) chiều 20/9 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Đoạn clip trích xuất từ camera tại cây xăng cho thấy, một nam nhân viên đứng cạnh trụ bơm xăng đã bị lửa bén vào gấu quần.

Được biết, nam nhân viên này là anh Nguyễn Minh Hiếu. Chia sẻ lại sự việc trên báo Dân trí, anh Hiếu còn chưa hết bàng hoàng. Nam nhân viên cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang cầm vòi bơm xăng cho xe máy. Bất ngờ, một chiếc ô tô đang lùi vào để tiếp nhiên liệu thì lùi trúng trụ bơm xăng. Cú va chạm mạnh làm trụ bơm đổ ập xuống, đè lên người anh Hiếu, khiến nam nhân viên choáng váng.

Chiếc ô tô lùi bất cẩn, húc đổ trụ bơm xăng, lửa bốc lên dữ dội.





Tuy nhiên vài giây sau, anh nhìn thấy lửa bùng lên dữ dội. Nhận ra mình đang gặp nguy hiểm nên anh Hiếu vội vàng bỏ chạy. Thấy ngọn lửa bén vào gấu quần, nam nhân viên hoảng loạn, hét lớn để cầu cứu mọi người.

Sau khi kịp chạy ra ngoài, anh Hiếu lăn trên nền xi măng để giảm sức nóng. Rất may, anh không bị thương nặng do được các đồng nghiệp nhanh chóng giúp cởi áo, dập lửa. Nạn nhân nhận định, nếu chậm vài giây, có lẽ anh sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Hiện tại, sức khỏe của anh Hiếu ổn định, phần chân bị bỏng nhẹ, phải thay băng hàng ngày.

Thời điểm xảy ra vụ việc, một nhân viên khác của cây xăng là anh Văn Giang khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của anh Hiếu đã nhanh chóng chạy ra. Thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội, anh Giang cố gắng giữ bình tĩnh, lấy bình cứu hỏa chữa cháy. Anh cùng các đồng nghiệp đã nhanh chóng khống chế đám cháy, tránh để lửa lan rộng có thể gây nguy hiểm cho các khách hàng khác.

Một chiếc xe máy bị cháy rụi trong vụ việc. (Ảnh: Báo Lao Động)

Sau sự cố, hiện cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 đã hoạt động lại bình thường. Trụ bơm xăng bị húc đổ đã được bọc lại bằng bạt, đặt rào chắn xung quanh để đảm bảo an toàn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.