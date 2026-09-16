Một người đàn ông ngoài 60 tuổi tại Hàn Quốc vừa bị bắt với cáo buộc giả danh đại gia sở hữu tài sản hàng nghìn tỷ won, lừa một nữ nha sĩ chuyển tổng cộng 25,3 tỷ won (khoảng 482 tỷ đồng).

Ngày 15/9, Đồn cảnh sát Seo-bu, thành phố Gwangju, cho biết đã bắt giữ A, người đàn ông ngoài 60 tuổi, với cáo buộc vi phạm Luật Tăng nặng hình phạt đối với tội phạm kinh tế đặc biệt, liên quan đến hành vi lừa đảo.

Theo điều tra, từ năm 2022 đến gần đây, A tiếp cận B, một nữ nha sĩ ngoài 50 tuổi trong khu vực, tự nhận mình là người sở hữu khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ won. A bị cáo buộc đã khiến B tin rằng mình là một đại gia có tài sản thừa kế lên tới 250 tỷ won (khoảng 4.772 tỷ đồng), sau đó nhận tổng cộng 25,3 tỷ won (khoảng 482 tỷ đồng) từ nữ nha sĩ.

Ban đầu, A tặng B các món đồ xa xỉ và đồ ăn để xây dựng lòng tin. Sau đó, người này nói rằng nhà máy và hoạt động kinh doanh của mình đang bị phong tỏa tài sản do một vụ kiện tại Mỹ, đồng thời đề nghị B cho vay tiền.

A hứa sẽ trả lại số tiền gốc cùng khoản lợi nhuận gấp nhiều lần. Khi B yêu cầu hoàn trả tiền, A tiếp tục viện lý do cần tháo lệnh phong tỏa tài sản để có thể bán một nhà máy ở tỉnh Gyeonggi, từ đó tiếp tục nhận thêm tiền từ nạn nhân.

Để tránh bị B nghi ngờ, A thậm chí đã trả lại khoảng 4 tỷ won (khoảng 76 tỷ đồng) dưới danh nghĩa tiền lợi nhuận.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình cảnh sát lần theo dòng tiền trong tài khoản của B. Trước đó, chính nữ nha sĩ này đã bị điều tra với cáo buộc lừa đảo.

Theo cảnh sát, để có tiền đưa cho A, B đã vay tiền của những người quen nhưng sau đó không thể hoàn trả. Người phụ nữ này đã được chuyển hồ sơ sang công tố với cáo buộc lừa đảo, song không bị bắt giữ.

Cảnh sát cho biết đang tiếp tục điều tra xem A có thực hiện thêm hành vi phạm tội nào khác hay không trước khi chuyển hồ sơ vụ án sang cơ quan công tố.

Nguồn: Maeil Business Newspaper