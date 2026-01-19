Lần theo đoạn video chỉ vài giây, chuyên gia hân hoan tìm thấy loài vật từng "tuyệt chủng" hơn 100 năm

Theo WEWS, tháng 12 năm 2025, trong quá trình rà soát định kỳ dữ liệu từ hệ thống máy quay theo dõi động vật hoang dã, các chuyên gia của Cleveland Metroparks đã bắt gặp một khoảnh khắc khác thường. Trên màn hình là hình ảnh một cá thể di chuyển nhanh trong bóng tối, thân dài, dáng thấp, chuyển động linh hoạt đều là những đặc điểm không giống với các loài vật quen thuộc thường xuất hiện trong khu rừng thuộc hạt Cuyahoga County.

Sau nhiều lần xem lại và đối chiếu, các nhà khoa học đi đến kết luận gây phấn khích: đó là fisher, loài thú thuộc họ chồn (mustelid), từng được ghi nhận đã biến mất khỏi khu vực này từ cuối thế kỷ 19. Với phát hiện này, Cleveland Metroparks chính thức xác nhận đây là lần đầu tiên fisher xuất hiện trở lại tại Cuyahoga County sau hơn 100 năm vắng bóng.

Phát hiện một loài vật tưởng tuyệt chủng từ một khung hình mờ trong đêm

Theo các chuyên gia, đoạn video được ghi lại bởi máy quay tự động kích hoạt khi phát hiện chuyển động. Những thiết bị này thường được đặt sâu trong rừng, hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm để ghi nhận đời sống hoang dã mà không gây xáo trộn môi trường tự nhiên.

Trong quá trình rà soát định kỳ dữ liệu từ hệ thống máy quay, các nhà khoa học đã phát hiện một loài vật tưởng như đã biến mất hơn một thế kỷ. (Ảnh: FOX)

Thời điểm fisher xuất hiện không được công bố chính xác đến từng giờ, song các nhà khoa học cho biết hình ảnh nhiều khả năng được ghi lại vào ban đêm hoặc rạng sáng là khung giờ hoạt động quen thuộc của loài này. Điều quan trọng hơn cả là bối cảnh phát hiện: một khu rừng từng bị chia cắt bởi đô thị hóa, nay đã đủ điều kiện sinh thái để đón sự trở lại của một loài ăn thịt cỡ trung.

Trong bài đăng công bố sự kiện, Cleveland Metroparks gọi đây là "một khoảnh khắc vô cùng phấn khích", không chỉ bởi tính hiếm hoi của loài mà còn vì giá trị khoa học và sinh thái mà phát hiện này mang lại. Một cá thể fisher xuất hiện đồng nghĩa với việc khu vực này đã đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về môi trường sống: rừng đủ rậm, nguồn thức ăn ổn định và mức độ xáo trộn của con người được kiểm soát.

Vì sao fisher từng biến mất suốt hơn một thế kỷ?

Theo các tài liệu lịch sử về động vật hoang dã tại bang Ohio, fisher từng phân bố rộng khắp khu vực Đông Bắc nước Mỹ. Tuy nhiên, từ giữa đến cuối thế kỷ 19, loài này dần biến mất khỏi nhiều bang, trong đó có Ohio, do nạn săn bẫy lấy lông phát triển mạnh và diện tích rừng bị thu hẹp nghiêm trọng.

Khác với nhiều loài chồn nhỏ, fisher cần những khu rừng lớn, giàu cây gỗ lâu năm để sinh sống và sinh sản. Khi môi trường sống bị phá vỡ, chúng gần như không còn cơ hội tồn tại. Vì vậy, trong suốt hơn 100 năm qua, fisher được xem là loài vắng bóng hoàn toàn tại Cuyahoga County, chỉ tồn tại trong các ghi chép cũ và bảo tàng lịch sử tự nhiên.

Chính vì thế, việc ghi nhận một cá thể fisher quay trở lại không chỉ là phát hiện hiếm, mà còn là bằng chứng cho thấy hệ sinh thái nơi đây đang từng bước hồi phục sau nhiều thập kỷ suy thoái.

Vai trò của máy quay trong bảo tồn hiện đại

Các chuyên gia cho rằng nếu không có máy quay theo dõi, khả năng phát hiện fisher gần như bằng không. Loài này sống kín đáo, hoạt động chủ yếu về đêm và tránh xa con người. Công nghệ trail camera vì thế trở thành "đôi mắt thầm lặng" của giới khoa học, giúp ghi nhận những chuyển động mà con người khó có thể quan sát trực tiếp.

Việc ghi nhận một cá thể fisher quay trở lại không chỉ là phát hiện hiếm, mà còn là bằng chứng cho thấy hệ sinh thái nơi đây đang từng bước hồi phục sau nhiều thập kỷ suy thoái. (Ảnh: Yahoo)

Không chỉ ở Ohio, máy quay tự động đã góp phần làm nên nhiều phát hiện quan trọng trên thế giới, từ việc xác nhận sự tồn tại của các loài hiếm cho đến theo dõi quá trình phục hồi quần thể sau bảo tồn. Trong trường hợp của fisher, chỉ một đoạn video ngắn cũng đủ để mở ra cả một hướng nghiên cứu mới về sự di cư và tái lập quần thể của loài.

Cleveland Metroparks cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi khu vực này để xác định liệu cá thể loài vật này xuất hiện chỉ là "khách qua đường" hay dấu hiệu của một quần thể đang dần quay trở lại.

Ý nghĩa sinh thái vượt ra ngoài một loài

Theo các nhà sinh thái học, fisher đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng. Là loài ăn thịt cỡ trung, chúng giúp kiểm soát số lượng các loài gặm nhấm và động vật nhỏ, từ đó góp phần duy trì sự cân bằng tự nhiên. Sự trở lại của fisher vì vậy được xem là tín hiệu tích cực cho sức khỏe tổng thể của hệ sinh thái địa phương.

Không chỉ mang ý nghĩa khoa học, phát hiện này còn tạo ra hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Nhiều cư dân địa phương bày tỏ sự bất ngờ và tự hào khi biết rằng khu rừng gần nơi họ sinh sống đang trở thành mái nhà cho những loài từng bị coi là "đã mất". Trên mạng xã hội, không ít người gọi đây là món quà của thiên nhiên và là minh chứng rõ ràng cho giá trị của các chương trình bảo tồn lâu dài.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của fisher sau hơn một thế kỷ là lời nhắc nhở đầy hy vọng: nếu được quản lý đúng cách, thiên nhiên vẫn có khả năng tự hồi phục, ngay cả sau những tổn thất tưởng chừng không thể đảo ngược.

Với Cleveland Metroparks, hình ảnh fisher không chỉ là một phát hiện đáng nhớ, mà còn là động lực để tiếp tục đầu tư vào bảo tồn sinh cảnh, mở rộng không gian xanh và duy trì sự cân bằng giữa phát triển đô thị và thiên nhiên.

Câu chuyện về fisher cho thấy, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc được ghi lại bởi chiếc máy quay lặng lẽ trong rừng, lịch sử tự nhiên của cả một vùng đất đã được viết tiếp bằng sự trở lại đầy bất ngờ của thiên nhiên sau hơn 100 năm im lặng.

Theo Yahoo, WEWS, FOX