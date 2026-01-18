Lạ đời như Hòa Thân: Chỉ thích phụ nữ đã qua một đời chồng, dám giành cả mỹ nhân bên cạnh Càn Long

Nhắc đến Hòa Thân, đại tham quan khét tiếng thời nhà Thanh, người ta thường nghĩ ngay đến khối tài sản khổng lồ và những vụ tham nhũng chấn động. Thế nhưng, ngoài tham nhũng, đời tư của Hòa Thân cũng khiến nhiều người sửng sốt và đặc biệt là việc ông dường như có xu hướng yêu thích phụ nữ đã có chồng.

Thậm chí, có truyền thuyết cho rằng Hòa Thân từng để ý đến một mỹ nhân bên cạnh Càn Long, điều này khiến không ít người tò mò: đó là sự thật hay chỉ là giai thoại hậu cung?

Không chỉ Tào Tháo, Hòa Thân cũng chuộng phụ nữ đã có gia đình

Trong lịch sử Trung Hoa, Tào Tháo thường được nhắc đến như nhân vật nổi tiếng nhất vì có sở thích với phụ nữ đã có chồng, điển hình là câu chuyện với thím của Trương Tú, dẫn đến cái chết của con trai ông là Tào Ngang. Có thể nói, Tào Tháo đã phải trả giá rất đắt cho lựa chọn tình cảm này.

Tào Tháo thường được nhắc đến như nhân vật nổi tiếng nhất vì có sở thích với phụ nữ đã có chồng. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, việc chuộng phụ nữ đã có chồng không hẳn chỉ là vấn đề dục vọng. Ở Hòa Thân, điều này còn gắn với tính toán, quyền lực và sự an toàn chính trị là một tầng ý nghĩa ít người để ý.

Người vợ đầu tiên: Phùng Tễ Văn – nền móng cuộc đời Hòa Thân

Vợ đầu tiên của Hòa Thân là Phùng Tễ Văn, con gái của Phùng Anh Liêm, Tổng đốc Trực Lệ. Khi cha mẹ qua đời sớm, Hòa Thân và em trai phải nương nhờ người khác, miệt mài học hành với mong muốn đổi đời.

Hòa Thân dường như có xu hướng yêu thích phụ nữ đã có chồng. (Ảnh: Sohu)

Dù không đỗ khoa cử, Hòa Thân lại được Phùng Anh Liêm để mắt tới, nâng đỡ và cuối cùng gả con gái cho ông. Cuộc hôn nhân này không chỉ mang lại sự ổn định mà còn trở thành bệ phóng quan trọng cho con đường quan lộ của Hòa Thân.

Phùng Tễ Văn xuất thân danh giá, dung mạo đoan trang, sống tiết kiệm và biết quán xuyến gia đình. Hai người chung sống hòa thuận, có hai con trai (một người mất sớm, người còn lại sau này trở thành phò mã của Càn Long).

Quyền lực tăng, dục vọng cũng lớn dần

Khi địa vị ngày càng cao, Hòa Thân bắt đầu sa vào hưởng lạc, thường xuyên lui tới kỹ viện, không còn che giấu ham muốn của mình. Trong bối cảnh đó, ba người thiếp được sủng ái nhất của ông lần lượt xuất hiện: Trường Nhị Cô, Ngô Khanh Liên và Đậu Khấu.

Điểm chung của những người thiếp của Hòa Thân là họ đều từng kết hôn với người khác. (Ảnh: Sohu)

Điểm chung của họ là đều từng kết hôn với người khác, đều có tài năng riêng và không chỉ đơn thuần là "bình hoa di động".

Trường Nhị Cô – người đàn bà quyền lực nhất trong nhà họ Hòa

Trường Nhị Cô từng là thiếp của một vị quan họ Tào, sau được "dâng" cho Hòa Thân để đổi lấy chức tước. Ban đầu là thiếp, nhưng sau khi Phùng Tễ Văn qua đời, bà trở thành chính thất.

Điều khiến Hòa Thân đặc biệt tin tưởng Trường Nhị Cô là khả năng quản lý tài chính xuất sắc. Khi gia sản họ Hòa lên đến hàng chục tỷ lạng bạc, bà chính là người đứng đầu việc quản lý tiền bạc, thậm chí nhiều lúc Hòa Thân còn phải nghe theo ý bà.

Ngô Khanh Liên và Đậu Khấu – mỗi người một vai trò

Ngô Khanh Liên xuất thân nghèo khó, có giọng hát và dung mạo nổi bật. Hòa Thân từng không tiếc tiền vận chuyển vải tươi từ Quảng Đông để lấy lòng bà. Đậu Khấu giống Phùng Tễ Văn, đảm nhiệm việc chăm sóc sinh hoạt hằng ngày, mang lại sự ổn định tinh thần cho Hòa Thân.

Những người thiếp của Hòa Thân đều có học thức, giỏi thơ phú là điều khiến ông ta cảm thấy được "đồng điệu". (Ảnh: Sohu)

Cả ba người đều có học thức, giỏi thơ phú là điều khiến Hòa Thân cảm thấy được "đồng điệu", khác hẳn với các thiếp khác chỉ có sắc mà không có tài.

Câu chuyện về người phụ nữ ngoại quốc bên cạnh Càn Long

Tương truyền trong một lần Càn Long tuần du phương Nam, quan địa phương dâng lên một mỹ nữ da đen. Càn Long tuổi đã cao, không còn mặn mà, còn Hòa Thân thì sinh lòng ham muốn.

Thông qua một thái giám, Hòa Thân đã đưa người phụ nữ này về phủ mình. Câu chuyện thật – giả khó phân, nhưng phản ánh rõ tham vọng và sự táo bạo của Hòa Thân.

Câu chuyện Hòa Thân cả gan giành mỹ nữ của Càn Long thật – giả khó phân, nhưng phản ánh rõ tham vọng và sự táo bạo của ông ta. (Ảnh: Sohu)

Khi Gia Khánh thân chính, nhà họ Hòa bị tịch thu tài sản, Hòa Thân bị xử tử. Ngô Khanh Liên và Đậu Khấu để lại những bài thơ rồi tự vẫn để tỏ lòng trung trinh. Riêng Trường Nhị Cô không tự sát, sống tiếp sau biến cố.

Hòa Thân không đơn thuần "chuộng phụ nữ đã có chồng" vì ham muốn. Đằng sau đó là sự lựa chọn những người từng trải, hiểu luật chơi, ít mộng mơ và biết giữ kín bí mật là những điều cực kỳ quan trọng với một đại tham quan sống giữa vòng xoáy quyền lực.

Đó cũng là bi kịch chung của nhiều phụ nữ trong xã hội phong kiến: dù thông minh, xinh đẹp hay tài giỏi, họ vẫn chỉ là quân cờ trong cuộc chơi của quyền lực.

Theo Sohu, Sina, 163