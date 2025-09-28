Một cuộc biểu tình chống nhập cư ở Krakow, Ba Lan (Ảnh: Getty Images)

Ba Lan là một trong những nước ủng hộ chính của Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022. Warsaw đã tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn từ quốc gia láng giềng này.

Tuy nhiên, thái độ đối với những người Ukraine nhập cư đã thay đổi với tâm lý bài Ukraine, chống Ukraine, đặc biệt là sau cuộc bầu cử Tổng thống Ba Lan hồi tháng 5 mà ứng cử viên theo chủ nghĩa dân tộc Karol Nawrocki giành chiến thắng.

Nhà báo Ukraine Zoriana Varenia đã phàn nàn trên mạng xã hội vào tháng 8 rằng cô đã bị xô đẩy và xúc phạm khi đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng mẹ đẻ ở trung tâm Warsaw. Varenia cũng nhớ lại một sự việc khác, trong đó cô và một người bạn bị một người đàn ông trên xe bus nói: "Ở Ba Lan, chúng tôi nói tiếng Ba Lan!".

Miroslava Kerik - Chủ tịch Hạ viện Ukraine tại Warsaw - nói: "Một năm trước, chúng tôi coi những sự việc như thế này là chuyện nhỏ. Giờ đây, không ngày nào trôi qua mà chúng tôi không nghe những câu chuyện như vậy. Trẻ em thường xuyên bị bắt nạt ở trường. Nhiều người Ukraine tránh nói tiếng mẹ đẻ ở nơi công cộng, thậm chí không trả lời điện thoại. Một số người đang cố gắng bỏ giọng địa phương".

Thành viên của cộng đồng người Ukraine kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine tại Katowice, Ba Lan, ngày 24/8/2024 (Ảnh: AFP)

Sự phẫn nộ đối với người Ukraine ở Ba Lan đang gia tăng bởi những lời khẳng định rằng họ lạm dụng hệ thống phúc lợi gia đình, được hưởng đặc quyền tiếp cận các dịch vụ công, bao gồm cả chăm sóc sức khỏe, và góp phần làm gia tăng tội phạm.

Những quan điểm cho rằng Kiev muốn "kéo" Warsaw vào cuộc xung đột Ukraine cũng ngày càng phổ biến trong cộng đồng người Ba Lan. Một nghiên cứu của trung tâm phân tích Res Futura cho thấy nhiều bình luận trên mạng xã hội Ba Lan đổ lỗi cho Ukraine - chứ không phải Nga - về vụ xâm nhập không phận bằng máy bay không người lái vào đất nước họ hồi đầu tháng 9.

Vào tháng 8, Tổng thống Ba Lan Nawrocki đã phủ quyết dự luật gia hạn quyền lợi cho người tị nạn Ukraine. Văn phòng Tổng thống Ba Lan tuyên bố "không đồng ý với việc đối xử đặc quyền dành cho công dân các quốc gia khác". Đầu tháng 9 này, Quốc hội Ba Lan đã thông qua một dự luật nhằm tước bỏ quyền lợi của những người tị nạn Ukraine bị thất nghiệp.