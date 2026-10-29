Lần nào nhờ chồng lau nhà cũng có mùi tanh như cá ươn, biết nguyên nhân tôi phải cảnh cáo: "Anh không được làm vậy!"

Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người cũng đang lau nhà theo cách giống chồng tôi.

Vì công việc khá bận nên tôi và chồng thường chia nhau làm việc nhà. Những hôm tôi nấu cơm hoặc giặt quần áo, việc quét dọn và lau sàn sẽ được giao cho chồng. Thế nhưng, không hiểu vì sao lần nào anh ấy lau xong, sàn nhà dù nhìn khá sạch nhưng lại phảng phất một thứ mùi tanh rất khó chịu, có hôm còn khiến tôi liên tưởng đến mùi cá ươn.

Hỏi ra mới biết, chồng tôi thường pha đầy một xô nước lau sàn rồi dùng đúng chỗ nước đó để lau từ phòng khách, phòng ngủ cho tới khu vực gần bếp. Nước đã chuyển màu, đầu lau cũng bẩn nhưng anh vẫn tiếp tục nhúng vào rồi lau cho đến hết nhà.

Có thể bạn nghĩ rằng điều này không quan trọng, bởi cuối cùng sàn vẫn được lau bằng nước có pha dung dịch làm sạch. Tuy nhiên, thực tế việc dùng mãi một xô nước đã bẩn có thể khiến chất bẩn được đưa từ chỗ này sang chỗ khác, đồng thời góp phần tạo nên thứ mùi khó chịu sau khi sàn khô.

Tại sao không nên dùng một xô nước để lau từ đầu đến cuối?

Dùng một xô nước lau toàn bộ căn nhà nghe có vẻ vừa nhanh vừa tiết kiệm. Tôi cũng từng nghĩ chỉ cần nước chưa quá đen thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng sau khi tìm hiểu, tôi mới biết cách làm này có khá nhiều điểm bất hợp lý. Đó cũng là lý do tôi phải nhắc chồng bỏ ngay thói quen tưởng nhỏ mà rất nhiều người dễ mắc phải này.

1. Nước càng lau càng bẩn

Ngay từ những lần đầu đưa cây lau qua sàn, đầu lau đã bắt đầu thu gom bụi, tóc, vụn thức ăn và nhiều chất bẩn khác. Khi cây lau được nhúng trở lại xô, một phần số chất bẩn này sẽ đi vào nước. Quá trình cứ lặp đi lặp lại khiến chậu nước ban đầu tương đối sạch dần trở nên đục và bẩn hơn. Nếu vẫn tiếp tục dùng nước đó để lau, bạn không còn đơn thuần lấy chất bẩn khỏi sàn mà có thể đang đưa một phần chúng trở lại bề mặt. Đây cũng là lý do các hướng dẫn vệ sinh chuyên nghiệp thường yêu cầu thay nước hoặc dung dịch làm sạch khi chúng đã bẩn, thay vì cố sử dụng đến hết.

2. Chất bẩn có thể bị kéo từ phòng này sang phòng khác

Không phải khu vực nào trong nhà cũng có mức độ bẩn giống nhau. Sàn gần cửa ra vào có thể dính đất cát từ giày dép, khu vực bàn ăn dễ có vụn thức ăn, trong khi gần bếp còn có thể xuất hiện dầu mỡ hoặc nước thực phẩm rơi xuống. Nếu một cây lau vừa đi qua những khu vực này lại được nhúng vào cùng một xô nước rồi mang sang phòng ngủ, chất bẩn có thể theo nước và đầu lau di chuyển sang những nơi vốn sạch hơn. Nhìn bằng mắt thường, sàn vẫn có vẻ sáng bóng sau khi nước khô nên nhiều người rất khó nhận ra vấn đề này.

3. Nước bẩn và đầu lau cũ có thể khiến sàn xuất hiện mùi khó chịu

Mùi tanh sau khi lau nhà không nhất thiết đến từ bản thân nền gạch. Nguồn gây mùi có thể nằm ngay trong xô nước hoặc cây lau đã bẩn. Đặc biệt, đầu lau nhà luôn ở trạng thái tiếp xúc với nước và chất bẩn. Nếu sau lần sử dụng trước chỉ được vắt sơ rồi dựng vào một góc khi còn ẩm, nó có thể phát sinh mùi khó chịu. Đến lần lau tiếp theo, chiếc đầu lau này lại được nhúng vào nước rồi đi khắp căn nhà. Khi kết hợp thêm một xô nước được sử dụng quá lâu, việc sàn vừa lau xong đã có mùi không còn quá khó hiểu.

4. Đổ thêm nước lau sàn cũng không giải quyết được vấn đề

Khi thấy nước bắt đầu bẩn hoặc có mùi, một số người có thói quen đổ thêm dung dịch lau sàn với suy nghĩ mùi thơm sẽ át đi mùi khó chịu. Tuy nhiên, cho thêm chất tẩy rửa không thể biến một xô nước bẩn trở lại thành nước sạch. Ngược lại, các sản phẩm lau sàn nên được sử dụng đúng lượng theo hướng dẫn trên bao bì. Dùng quá nhiều chưa chắc giúp sàn sạch hơn, thậm chí với một số sản phẩm và bề mặt còn có thể để lại cặn hoặc cảm giác nhờn dính. Khi nước đã bẩn, cách đơn giản nhất vẫn là đổ bỏ và thay nước mới.

Vậy lau nhà thế nào để hạn chế mùi tanh?

Nếu căn nhà nhỏ và sàn không quá bẩn, một xô nước có thể chưa kịp bẩn nhiều trước khi lau xong. Nhưng với nhà có diện tích lớn, nhiều phòng hoặc sàn đang bẩn rõ rệt, đừng cố dùng một chậu nước từ đầu đến cuối chỉ để tiết kiệm vài phút. Trước khi lau, bạn nên quét hoặc hút bụi để loại bỏ tóc, đất cát và rác vụn. Khi lau, hãy quan sát màu nước trong xô, nếu nước đã đục hoặc có nhiều cặn bẩn thì nên thay nước mới. Những khu vực bẩn nhiều như gần cửa ra vào hay bếp cũng có thể được xử lý riêng để hạn chế kéo chất bẩn sang các phòng khác.

Quan trọng không kém là cây lau nhà cần được vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Đầu lau nên được giặt sạch, vắt ráo rồi phơi hoặc hong ở nơi thông thoáng cho khô trước khi cất. Xô đựng nước cũng cần được rửa sạch thay vì để nguyên nước bẩn bên trong. Nếu đã thay nước thường xuyên, vệ sinh cây lau đúng cách mà nhà vẫn xuất hiện mùi tanh hoặc mùi giống nước cống, lúc này đừng tiếp tục đổ thêm nước lau sàn để át mùi. Bạn nên kiểm tra cống thoát nước, khu vực ẩm mốc, thùng rác và những vị trí có khả năng phát sinh mùi trong nhà để tìm đúng nguyên nhân.

Suy cho cùng, nước lau nhà đã bẩn thì nên thay. Tiếc một xô nước nhưng lại dùng nó kéo chất bẩn đi khắp căn nhà mới thực sự là việc không đáng.