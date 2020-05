Lần hiếm hoi các mẫu điện thoại iPhone chính hãng được giảm giá đồng loạt

Trình làng từ 2019, bộ 3 smartphone cao cấp của Apple vẫn đang có mức giá rất cao trên thị trường và hiếm khi giảm giá sâu. Vì thế, động thái điều chỉnh giảm tới 5 triệu đồng cho chiếc iPhone 11 Pro Max chính hãng (VN/A) của một hệ thống bán lẻ di động được xem là cơ hội mua điện thoại khá "hời".

Sau giảm, giá chiếc iPhone 11 Pro Max về còn từ 28,6 triệu đồng cho bản 64GB. Tương tự, bản 256GB về còn 32,9 triệu đồng. iPhone 11 Pro giảm còn 26,8 triệu đồng.

iPhone 11 cũng được điều chỉnh giảm từ 3-3,5 triệu đồng, đưa giá chiếc smartphone chính hãng về còn từ 18 triệu đồng cho bản 64GB.

Ghi nhận mức giảm giá giữa nhiều hệ thống bán lẻ di động như Cellphone S, Hoàng Hà Mobile hay Minh Hoàng Mobile chênh lệch từ 200.000 – 500.000 đồng cho từng phiên bản và dung lượng smartphone "nhà Táo".

iPhone chính hãng giảm giá khá nhiều trong tháng 5.

Trong đó, iPhone 11 Pro Max giảm tới 5 triệu đồng.

Đây là lần điều chỉnh giảm giá thứ 2 liên tiếp trong vòng chưa đầy 1 tháng cho bộ 3 điện thoại cao cấp. Cuối tháng 4, iPhone 11 bản 64GB cũng được nhiều cửa hàng đưa xuống dưới 19 triệu đồng, trong khi cuối tháng 3, trước thời điểm giãn cách xã hội, giá chiếc smartphone dao động từ 20 - 21 triệu đồng.

Giá iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max tháng qua cũng biến động khá nhiều về giá, hồi cuối tháng 4, sau đợt giãn cách xã hội được nới lỏng, điện thoại được nhiều cửa hàng bán thấp hơn mức niêm yết 3 - 4 triệu đồng, tương đương 10 đến 15%. Cá biệt, chiếc iPhone 11 Pro Max bản 512GB, hạ gần 7 triệu đồng.

Đại diện một hệ thống bán lẻ ở Hà Nội cho biết, tình hình Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến thị trường smartphone cao cấp nói chung và iPhone nói riêng. Trong đó, tâm lý người dùng thắt chặt chi tiêu hơn khiến sức mua iPhone bị ảnh hưởng. Vì thế, các đơn vị tùy tình hình kinh doanh mà có chương trình giảm giá kích cầu với mức giảm khác nhau, ở thời điểm thích hợp.



Ngoài bộ ba iPhone mới, các dòng iPhone đời cũ, như 8 Plus và 7 Plus cũng giảm giá. Trong đó, iPhone 7 Plus bản 32GB - sản phẩm bán chạy nhất năm ngoái tại thị trường Việt Nam có giá 8,9 triệu đồng, thấp hơn gần 2 triệu đồng so với mức cũ hồi cuối tháng 3. Còn iPhone 8 Plus 64GB xuống 13 triệu đồng, giảm 700.000 đồng.

Tuy là model cũ, song iPhone 7Plus và iPhone 8/8Plus vẫn được ưa chuộng tại Việt Nam.

Thị trường hàng xách tay và hàng lock cũng biến động giá sau gần một năm smartphone Apple xuất hiện tại Việt Nam. Đơn cử, iPhone 11 Pro Max xách tay về Việt Nam vào tháng 9/2019 giá 36 triệu đồng cho bản 64 GB. Hiện tại, máy đang được chào bán với giá từ 24,3 triệu đồng giảm gần 12 triệu đồng.

Nhiều cửa hàng điện thoại di dộng nhỏ lẻ đã giảm giá sâu mẫu iPhone 11 lock xuống còn chỉ hơn 12 triệu đồng. Cụ thể, iPhone 11 bản lock 64GB có giá 12,4 triệu đồng, bản lock 128GB là 13,8 triệu đồng và iPhone 11 Pro Max có giá 18,2 triệu đồng.

Chiếc iPhone 7 bản 32GB hiện đang ở mức 4,6 triệu đồng cho loại mới 95%, với hàng mới 99% giá khoảng 5 triệu đồng. iPhone 7 bản bộ nhớ 128GB có giá bán từ 5,69 triệu đồng.