Lần đầu tổ chức Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu, thí sinh đến 45 tuổi vẫn được dự thi

Ngày 30/5 tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 chính thức được công bố. Đây là sân chơi nhan sắc hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tới cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế.

Cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước, độ tuổi từ 20 đến 45, tốt nghiệp THPT trở lên, cao từ 1m62, có ngoại hình cân đối và không vi phạm pháp luật.

Vòng sơ tuyển dự kiến diễn ra ngày 10/6 tại Hà Nội. Top 30 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng chung kết tổ chức ngày 20/6 tại trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam và được phát trực tiếp trên VTVgo.

Các thí sinh sẽ trải qua các phần thi trình diễn áo dài, áo dài cách tân, trang phục dạ hội và ứng xử. Đáng chú ý, cuộc thi không tổ chức phần thi bikini.

Chia sẻ về lý do tổ chức cuộc thi, nhà thiết kế Cao Thu Vân - Trưởng ban tổ chức cho biết, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, việc lan tỏa giá trị của tà áo dài Việt Nam đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài và bạn bè quốc tế là điều cần thiết.

"Áo dài không đơn thuần là một trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng cho vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch và bản sắc văn hóa của người phụ nữ Việt Nam. Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn kết nối và quảng bá những giá trị di sản gắn liền với áo dài đến cộng đồng người Việt trên toàn thế giới cũng như bạn bè quốc tế", bà chia sẻ.

Trưởng ban tổ chức NTK Cao Thu Vân.

Theo nhà thiết kế Cao Thu Vân, ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh áo dài Việt Nam rộng rãi hơn, để không chỉ phụ nữ mà cả nam giới, giới trẻ và các em nhỏ đều thêm hiểu, trân trọng và tự hào về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tại họp báo, NSND Lan Hương cho rằng một "Phụ nữ Di sản" không chỉ cần có tri thức, hiểu biết văn hóa mà còn phải có khả năng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam ra thế giới.

"Tôi đặc biệt ấn tượng với hai chữ 'Di sản' và 'Toàn cầu'. Người phụ nữ Việt Nam hôm nay không chỉ cần hiểu về áo dài mà còn phải yêu áo dài, tự hào về áo dài và có trách nhiệm lan tỏa những giá trị của áo dài đến với bạn bè quốc tế", nữ nghệ sĩ nói.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chủ tịch CLB Di sản Áo dài Việt Nam, áo dài từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

"Đi đến đâu, người Việt cũng tự hào khi khoác lên mình tà áo dài. Chính vì vậy, việc bảo tồn và phát huy giá trị của áo dài có ý nghĩa rất lớn trong công tác gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc", bà Thanh Tâm cho biết.

Trong khi đó, NSND Vương Duy Biên nhận định những sự kiện văn hóa được tổ chức bài bản, có chất lượng sẽ góp phần hình thành các thương hiệu văn hóa có sức lan tỏa, từ đó đóng góp cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

"Tôi cho rằng bất kỳ sự kiện văn hóa nào nếu được tổ chức bài bản, có chất lượng và mang giá trị thực sự thì tự thân nó sẽ có sức lan tỏa, từng bước trở thành một thương hiệu văn hóa", ông nói.

TS Nhân trắc học Vũ Thu Hương.

Một trong những điểm khác biệt của cuộc thi năm nay là không có phần thi áo tắm. Theo TS Nhân trắc học Vũ Thu Hương, ban tổ chức vẫn tiến hành đánh giá hình thể thí sinh thông qua các chỉ số nhân trắc học được đo đạc và kiểm tra một cách khoa học.

"Chúng tôi cho rằng vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở những số đo hình thể mà còn được thể hiện qua thần thái, tri thức, cách ứng xử và khả năng lan tỏa các giá trị văn hóa", bà cho biết.

Lý giải việc mở rộng độ tuổi dự thi đến 45, Thạc sĩ - doanh nhân Đàm Hương Thủy cho biết ban tổ chức mong muốn tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ ở nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc sống.

"Những thí sinh trẻ mang đến sự năng động, trong khi những người phụ nữ trưởng thành lại có chiều sâu về tri thức, văn hóa và vốn sống. Chúng tôi muốn tạo cơ hội cho nhiều phụ nữ yêu áo dài được tham gia cuộc thi", bà chia sẻ.

Đại diện ban tổ chức cũng cho biết từng mong muốn nâng độ tuổi dự thi lên 55, tuy nhiên hiện quy định chỉ cho phép thí sinh trong độ tuổi từ 20 đến 45.

Cuộc thi sẽ trao các danh hiệu gồm Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3, Á hậu 4 cùng 10 giải phụ liên quan đến tri thức, nhân ái, truyền thông, trình diễn áo dài và quảng bá di sản.