Lần đầu tiên, Việt Nam làm tuyến tàu 350km/h chạy liên tỉnh, Hà Nội đi Hạ Long chỉ khoảng 30 phút, vốn hơn 147.000 tỷ

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dài hơn 120km, tốc độ thiết kế tối đa 350km/h, tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành vào năm 2028, quãng đường Hà Nội - Hạ Long dự kiến chỉ còn khoảng 30 phút. Đây được xem là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên của Việt Nam.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có điểm đầu tại ga Cổ Loa (Hà Nội), điểm cuối tại khu vực công viên công cộng Tuần Châu (Quảng Ninh), với 5 ga dừng đỗ gồm Cổ Loa, Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và Hạ Long Xanh.

Hiện nay, đi đường bộ giữa Hà Nội và Quảng Ninh mất khoảng 2-2,5 giờ. Khi tuyến đường sắt tốc độ cao đi vào hoạt động, thời gian này dự kiến rút xuống chỉ còn khoảng 25-30 phút, tức nhanh gấp nhiều lần hiện nay.

Theo đề xuất dự án, tuyến ước tính đón hơn 2 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2028 và trên 15 triệu lượt vào năm 2050.

Với du khách, Hạ Long, một trong những điểm đến quen thuộc nhất miền Bắc, sẽ trở nên gần Hà Nội hơn bao giờ hết.

Nhu cầu đi Quảng Ninh vốn đã rất lớn. Trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó khoảng 4,21 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng.

Không chỉ Hạ Long, tuyến còn có một ga đặt tại Yên Tử. Đây là khu di sản nổi tiếng của Quảng Ninh, nơi chỉ sau 6 tháng đầu năm 2026 đã hoàn thành kế hoạch đón khách của cả năm. Với ga riêng trên tuyến, hành trình từ Hà Nội về Yên Tử cũng sẽ ngắn lại đáng kể.

Ảnh phối cảnh

Đoàn tàu hơn 600 chỗ, chạy từ 6h sáng đến nửa đêm

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, được Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh đưa ra lấy ý kiến tham vấn hồi tháng 7/2026, tuyến dự kiến sử dụng 16 đoàn tàu, kể cả tàu dự phòng. Mỗi đoàn có 7-8 toa, sức chứa hơn 600 hành khách.

Tàu khai thác từ 6h sáng đến 0h mỗi ngày, khoảng thời gian từ 0h đến 6h dành cho bảo trì, bảo dưỡng. Giai đoạn đầu từ năm 2028, tàu chạy 60 phút một chuyến, sau đó giảm dần xuống 30, 20, 15 phút, và dày nhất là 12 phút một chuyến vào giờ cao điểm, tùy nhu cầu đi lại.

Gần như toàn bộ hành trình là chạy trên cao. Trong khoảng 120km đường đôi, có tới 116km đi trên cầu cạn, cầu vượt, chỉ 4km đi trên nền đất. Tuyến có 9 cầu vượt sông, qua các sông Đuống, Thái Bình, Kinh Thầy, Đá Vách, Sinh, Uông và Hốt, riêng sông Kinh Thầy được vượt qua 3 lần.

Ảnh phối cảnh

Ảnh phối cảnh

Tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên của Việt Nam

Dự án được khởi công ngày 12/4/2026 tại Quảng Ninh, do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Lễ khởi công diễn ra ngay tại vị trí xây dựng ga Hạ Long Xanh, phường Tuần Châu.

Tuyến dài 120,2km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Đường được thiết kế đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến. Tốc độ tối đa lên tới 350km/h, riêng đoạn qua Hà Nội tối đa 120km/h.

Đây được xác định là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên của Việt Nam, kỳ vọng tạo động lực liên kết vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Để so sánh, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài khoảng 1.541km, cũng có tốc độ thiết kế 350km/h, hiện được Bộ Xây dựng đặt mục tiêu khởi công vào tháng 12/2027. Trong khi đó, tuyến Hà Nội - Quảng Ninh đã khởi công từ tháng 4/2026 và dự kiến hoàn thành năm 2028.

Vốn hơn 147.000 tỷ, dự kiến xong năm 2028

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD, chưa gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Riêng đoạn qua Quảng Ninh dài khoảng 39km, đi qua 7 phường Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu, với mức đầu tư khoảng 48.100 tỷ đồng. Quảng Ninh phải thu hồi hơn 156ha đất, ảnh hưởng hơn 1.700 hộ dân và 18 tổ chức.

Theo kế hoạch, tuyến đường sắt dự kiến hoàn thành vào năm 2028.