Lần đầu tiên vệ tinh Nga gây nhiễu tín hiệu GPS tại các quốc gia thành viên NATO

Cuộc tấn công từ không gian sử dụng vệ tinh để gây nhiễu hệ thống định vị GPS đã được Nga tiến hành và gây lo lắng cho nhiều quốc gia NATO.

Theo các nhà khoa học Mỹ, vệ tinh của Nga là những thiết bị đầu tiên trong lịch sử tiến hành gây nhiễu tín hiệu định vị GPS từ không gian. Họ nhấn mạnh hiện tượng nhiễu sóng kỳ lạ kéo dài tới 10 giây đã được phát hiện tại các trạm mặt đất GPS trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ.

"Các sự cố về gián đoạn tín hiệu GPS chỉ được ghi nhận ở các quốc gia thành viên NATO. Vấn đề chỉ xảy ra từ thứ ba đến thứ năm, trong giờ làm việc ở Tây Âu. Nguyên nhân là do tín hiệu trên cùng dải tần số 1575,42 megahertz", trang Reporter cho biết, dẫn lời các nhà khoa học Mỹ.

Họ lưu ý bằng cách so sánh thời điểm xảy ra nhiễu sóng và quỹ đạo của nó, có thể nhanh chóng xác định được nguồn gốc. Giới chuyên gia cho rằng đó là các vệ tinh thuộc hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa hạt nhân của Nga, tất cả chúng đều sử dụng quỹ đạo kiểu Molniya đặc thù.

Nga được cho là đã gây nhiễu tín hiệu GPS thông qua hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp.

"Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến về sự can thiệp vào hệ thống định vị toàn cầu GPS từ không gian, bởi vì các vệ tinh thường không có đủ năng lượng để thực hiện việc này", các chuyên gia Mỹ lưu ý, đồng thời nhấn mạnh rằng vẫn chưa rõ liệu sự can thiệp này là cố ý hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Tuy vậy, cần nhắc đến thực tế là gần đây Nga đã nỗ lực đáng kể để tạo ra một chòm vệ tinh quỹ đạo thấp có tên Rassvet, nhằm cạnh tranh với hệ thống Starlink của tỷ phú công nghệ người Mỹ Elon Musk.

Những vệ tinh này được cho là có cả khả năng tác chiến điện tử.