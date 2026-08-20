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Lần đầu tiên trong lịch sử, nợ công Mỹ vượt mốc 40.000 tỷ USD

Y Vân
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Nợ công Mỹ tăng gấp đôi trong gần 1 thập kỷ.

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Tổng nợ của chính phủ Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 40.000 tỷ USD, dữ liệu Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 19/8 cho biết.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ, tổng nợ công của nước này tính đến ngày 18/8 đạt 40.047 tỷ USD. Trong đó, 32.266 tỷ USD là trái phiếu chính phủ, còn 7.782 tỷ USD là các khoản nợ nội bộ giữa các cơ quan chính phủ.

Quy mô nợ liên bang của Mỹ hiện đã tăng hơn gấp đôi trong chưa đầy một thập kỷ, từ mức 19.950 tỷ USD khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên vào tháng 1/2017.

Khoảng 1/3 mức tăng này diễn ra trong 2 năm chính phủ Mỹ đẩy mạnh vay nợ để tài trợ các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 dưới thời ông Trump và cựu Tổng thống Joe Biden. Phần còn lại phản ánh tác động cộng dồn từ chính sách thuế và chi tiêu của hai chính quyền, cùng với tình trạng mất cân đối ngân sách kéo dài giữa thu và chi.

Việc nợ công vượt mốc 40.000 tỷ USD đã được các tổ chức giám sát ngân sách Mỹ dự báo từ nhiều tuần trước, tạo áp lực lên triển vọng tài khóa của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các chuyên gia cho rằng Quốc hội Mỹ sẽ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn như tăng thuế, cắt giảm chi tiêu hoặc kết hợp cả hai để kiểm soát tình trạng tài chính công ngày càng mất cân đối.

“40.000 tỷ USD nợ không chỉ tồn tại trên sổ sách của chính phủ. Khoản nợ này được cảm nhận trong toàn bộ nền kinh tế và cuối cùng sẽ tác động đến túi tiền của người dân theo một cách nào đó”, Maya MacGuineas, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Liên bang có Trách nhiệm (CRFB), nhận định.

Bà cảnh báo việc tiếp tục vay nợ sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát, thu hẹp nguồn lực dành cho các ưu tiên khác trong ngân sách và khiến Mỹ dễ bị tổn thương hơn trước các tình huống khẩn cấp trong nước cũng như bất ổn địa chính trị.

Mốc 40.000 tỷ USD được thiết lập chưa đầy 5 tháng sau khi tổng nợ vượt 39.000 tỷ USD. Trong chưa đầy 20 năm, nợ liên bang Mỹ đã tăng gấp 4 lần.

“Thật đáng kinh ngạc khi sự suy giảm tài khóa của một cường quốc toàn cầu lại có thể trở nên dễ dự đoán đến vậy”, MacGuineas nói.

Áp lực tài khóa ngày càng lớn diễn ra trong lúc thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ cũng chịu sức ép.

Các nhà đầu tư nước ngoài, hiện nắm giữ gần 1/3 lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ, dường như đang giảm nhu cầu đối với tài sản này trong năm qua.

Một cuộc đấu giá trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm trị giá 25 tỷ USD gần đây ghi nhận lợi suất cao nhất kể từ năm 2021. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài tiếp tục tăng trong ngày 18/8 lên mức cao nhất gần 20 năm, khi nhà đầu tư muốn mức lợi suất cao hơn để bù đắp rủi ro trong bối cảnh chính phủ Mỹ phải phát hành lượng lớn trái phiếu.

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Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều. Lợi suất cao hơn có nghĩa với chi phí vay của chính phủ Mỹ tăng lên, đồng thời có thể đẩy lãi suất đối với vay thế chấp, mua ô tô và các khoản vay thương mại lên cao.

Trong ngày 19/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố kế hoạch tăng gấp đôi quy mô một số đợt mua lại trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10-30 năm lên ít nhất 4 tỷ USD mỗi đợt. Động thái này nhằm hỗ trợ thanh khoản và nhu cầu trên thị trường trái phiếu dài hạn, qua đó góp phần giảm áp lực đối với lợi suất.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục kêu gọi lãi suất giảm.

Khi được hỏi liệu người Mỹ có nên lo ngại về biến động trên thị trường trái phiếu hay không, ông Trump cho rằng không và nhấn mạnh sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Ông lập luận rằng khi nền kinh tế và quốc gia mạnh, lãi suất cần phải giảm.

Theo Reuters﻿

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Donald Trump

Bộ Tài chính Mỹ

Mỹ

nợ công của Mỹ

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