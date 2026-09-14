Theo báo cáo mới của Cục Điều tra Dân số Mỹ, số người cao tuổi trên thế giới đã vượt qua số lượng trẻ nhỏ lần đầu tiên trong lịch sử loài người.

Theo báo cáo "Một thế giới già hóa: 2025" của cục Điều tra Dân số Mỹ hôm 3/9, những người từ 65 tuổi trở lên chiếm 10,5% dân số toàn cầu vào năm 2025, lần đầu tiên vượt qua số trẻ em từ 5 tuổi trở xuống.

Sự đảo ngược này được thúc đẩy bởi tuổi thọ tăng lên và tỷ lệ sinh giảm.

Cục này cho biết, tỷ lệ sinh duy trì dưới mức thay thế có thể tạo ra "bẫy sinh sản", khi số lượng cha mẹ tiềm năng cuối cùng giảm xuống.

Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, hiện nay trên toàn thế giới có khoảng 132 triệu trẻ sơ sinh mỗi năm, giảm so với mức đỉnh điểm khoảng 142 triệu vào đầu những năm 2010.

Châu Phi chiếm khoảng 47 triệu ca sinh vào năm 2024, phản ánh một xu hướng toàn cầu ngày càng không đồng đều.

Sự suy giảm này đặc biệt rõ rệt ở châu Âu. Chỉ có 3,55 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra ở EU vào năm 2024, gần bằng một nửa so với con số 6,8 triệu được ghi nhận vào năm 1964.

Tỷ lệ sinh của khối đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1,34 con trên mỗi phụ nữ. Sự thay đổi nhân khẩu học dự kiến sẽ tăng tốc.

Theo Cục Điều tra Dân số Mỹ, dân số toàn cầu dự kiến sẽ tăng hơn 2 tỷ người vào năm 2060, trong khi số người từ 65 tuổi trở lên sẽ tăng khoảng 1,15 tỷ người.

Người cao tuổi được dự báo sẽ chiếm 19,6% dân số thế giới vào thời điểm đó, tăng từ 10,5% hiện nay.

Tại châu Âu, tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng từ 21% lên gần 31%, báo cáo cho biết.

Sự thay đổi này sẽ gây thêm áp lực lên ngân sách chính phủ, khi số lượng người lao động và người đóng thuế phải hỗ trợ số lượng người nghỉ hưu ngày càng tăng.

Báo cáo điều tra dân số ước tính, trên khắp các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), chi tiêu của chính phủ cho chăm sóc sức khỏe trong thập kỷ tới sẽ tăng lên 2,6% GDP, gấp đôi mức tăng trưởng doanh thu dự kiến là 1,3%.