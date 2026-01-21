Thông tin này được đăng tải trên kênh Telegram "Đại tá Bộ Tổng tham mưu". Những tên lửa nói trên có thể được sử dụng từ các bệ phóng của hệ thống phòng không S-300 hoặc S-400.

Cần lưu ý rằng tên lửa mục tiêu RM-48U được sản xuất dựa trên tên lửa dẫn đường đánh chặn 5V55 hoặc 48N6DM và được dùng để huấn luyện kíp chiến đấu hệ thống phòng không.

Những quả đạn này nguyên gốc được tái chế từ các tên lửa phòng không đã ngừng hoạt động và hết hạn sử dụng.

Tên lửa phòng không 48N6.

Như vậy, các hệ thống phòng không S-300 và S-400 có thể được người Nga sử dụng như một tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật, khi tấn công các mục tiêu trên mặt đất bằng đạn dẫn đường.

Vào tháng 12 năm 2025, thông tin từ Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine xuất hiện trên các phương tiện truyền thông về sự tồn tại của các tên lửa này trong kho vũ khí của Liên bang Nga. Tổng cộng, có hơn 400 tên lửa RM-48U.

Quân đội chiếm Nga bắt đầu sử dụng tên lửa dẫn đường từ các hệ thống phòng không S-300 và S-400 để tấn công Ukraine vào mùa hè năm 2022.

Khi được phát triển vào thời Liên Xô, hệ thống tên lửa phòng không S-300 được tích hợp khả năng bắn trúng các mục tiêu mặt đất cố định có tọa độ đã biết. Hệ thống kế nhiệm của nó, tổ hợp phòng không S-400 Triumf của Nga, cũng thừa hưởng khả năng này.

Hệ thống phòng không S-300 của Quân đội Nga trong một cuộc tập trận.

Để oanh tạc các thành phố của Ukraine, quân Nga có thể sử dụng các tên lửa loại 5V55 hoặc 48N6 với nhiều biến thể khác nhau. Những vụ bắn phá được thực hiện cả từ lãnh thổ đang do họ kiểm soát, hoặc trên đất Nga.

Đầu đạn của tên lửa này chứa đầy các phần tử tấn công được chế tạo sẵn dưới dạng khối kim loại. Chúng có thể hiệu quả khi chống lại các mục tiêu mặt đất cố định, chẳng hạn như nhà kho không được bảo vệ, binh lính và phương tiện trên địa hình trống trải, và các cơ sở hạ tầng.

Cũng có thông tin cho rằng Nga đang nghiên cứu một loại tên lửa chiến thuật đặc biệt có thể sử dụng từ các bệ phóng của tổ hợp tên lửa phòng không S-400.