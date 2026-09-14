Lần đầu tiên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ mang được điều này sang Nhật Bản

Mới đây, Trung Nguyên Legend cho biết lần đầu tiên giới thiệu Thiền Cà phê tại Nhật Bản - quê hương của Trà Đạo.

Hoạt động trải nghiệm Thiền Cà Phê diễn ra tại văn phòng trụ sở Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Ảnh: Trung Nguyên Legend)

Cụ thể, sáng ngày 13/9/2026, Trung Nguyên Legend đã vinh dự đồng hành cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka tổ chức hoạt động trải nghiệm Thiền Cà Phê ngay trước giờ khai mạc sự kiện “Viet Nam Day 2026” tại Kyushu - Okinawa, Nhật Bản.

Phiên Thiền Cà Phê có sự tham gia của các quan chức cấp cao chính quyền Nhật Bản: Thống đốc tỉnh Fukuoka, Chủ tịch Hội đồng các tỉnh Saga, Kagoshima, đại diện các tổ chức và Ngoại giao đoàn các quốc gia Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan.

Phiên Thiền Cà Phê có sự tham gia của các quan chức cấp cao chính quyền Nhật Bản (Ảnh: Trung Nguyên Legend)

Theo thông tin được Trung Nguyên giới thiệu trước đó, người tham gia thiền cà phê sẽ được hướng dẫn để trải nghiệm quá trình thanh lọc về Thân – Tâm – Trí, học cách tạo tác và thưởng lãm những ly cà phê với tinh thần Hoà – Kính – Thanh – Tịnh – Trách Nhiệm và Tôn Tạo trong thanh âm của sự tỉnh thức bởi những bản nhạc thuộc dòng nhạc chữa lành của Trung Nguyên Legend.

Trong quá trình thực hành Thiền Cà Phê, bạn sẽ tạm quên đi được những gánh nặng của cuộc sống, trở về với bản thể chân thật nhất vốn có của mình, với các mối quan hệ của ta với chính bản thân, người khác và Trái Đất được khôi phục trở lại hài hòa. Hiện nay, tại Việt Nam Trung Nguyên đã có một số không gian riêng để khách hàng có thể trải nghiệm hoạt động này.

Không gian thiền cà phê của Trung Nguyên tại Việt Nam (Ảnh: Trung Nguyên Legend)

Hoạt động trải nghiệm Thiền Cà Phê đã tạo ấn tượng sâu sắc và tinh tế đến các vị khách quý về nét đẹp văn hóa, tinh thần cà phê Việt Nam, quê hương của hạt cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới.

Cũng trong khuôn khổ của “Viet Nam Day 2026”, tại Công viên Trung tâm Tenjin, thành phố Fukuoka, Nhật Bản, Trung Nguyên Legend lần đầu tiên giới thiệu và phục vụ cà phê năng lượng đặc biệt tới lãnh đạo chính quyền địa phương cùng hàng nghìn kiều bào và người dân Nhật tại sự kiện.

Đây là sự kiện ngoại giao văn hóa, xúc tiến thương mại quy mô lớn do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp cùng các địa phương như Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Đồng Tháp và các cơ quan, tổ chức, hội đoàn người Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tổ chức.



