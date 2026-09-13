Lần đầu tiên Nga công bố các đặc điểm của tên lửa Dan-T tầm bắn 450km

Tại triển lãm quốc phòng ở El Alamein, Ai Cập, Nga không chỉ trưng bày tên lửa Dan-T mà còn công bố một số đặc điểm của nó, phần nào làm sáng tỏ nguồn gốc của loại vũ khí này.

Tên lửa Dan-T có trọng lượng cất cánh 268kg, đầu đạn 130kg, tốc độ bay tối đa lên đến 500km/h và tầm bay 450km. Đây là những gì mà Tạp chí Quốc phòng Jane's thông báo.

Nếu tiếp tục theo dõi nội dung của ấn phẩm đã đề cập ở trên, thì bài báo khẳng định khả năng sử dụng vũ khí này trên "nhiều loại máy bay và trực thăng", cả do Liên bang Nga và các nước khác sản xuất, dựa vào đó người Nga nói về "triển vọng xuất khẩu rộng rãi" cho loại vũ khí này.

Dan-T sử dụng hệ thống định vị kết hợp (GNSS/INS). Tuy nhiên, Tạp chí Jane's lại cho rằng tên lửa này thực chất là phiên bản xuất khẩu của S8000 Banderol, đang được sử dụng tích cực trên chiến trường Ukraine.

Tên lửa Dan-T được cho là bản xuất khẩu của S8000 Banderol.

Trước tình hình trên, trang Defense Express nhận xét, nếu xem lại bức ảnh về hệ thống treo Dan-T dành cho trực thăng Mi-28, thì thoạt đầu có thể nảy sinh sự so sánh với hệ thống treo của tên lửa LMUR, còn được gọi là Izdelie 305 hoặc Kh-39 dành cho trực thăng tấn công cùng loại.

Hơn nữa, việc tích hợp tên lửa Dan-T vào kho vũ khí của trực thăng Mi-28 đã làm tăng khả năng tấn công của loại máy bay lên thẳng này. Và bức tranh càng trở nên thú vị hơn nếu so sánh rằng tên lửa LMUR, với trọng lượng phóng 105kg, chỉ có đầu đạn nặng 25kg và tầm bắn tối đa 25km.

Tuy nhiên, Dan-T, ít nhất là về các đặc điểm tổng thể, cũng có thể được so sánh với thông số của tên lửa hành trình Izdeliye 720, dữ liệu về dự án này đã xuất hiện vào năm 2023 - 2024, nhưng triển vọng trong tương lai lại không rõ ràng.

Về Izdeliye 720, một chuyên gia hàng không nổi tiếng của Nga - ông Piotr Butowski cho biết tên lửa này được thiết kế để thay thế vị trí của Kh-69, với các thông số sau: Trọng lượng phóng 450kg, chiều dài thân và sải cánh lần lượt là 3,4 và 2m.

Do số phận của dự án Izdeliye 720 vẫn chưa được biết rõ, nên hoàn toàn có thể giả định rằng Banderol và Dan-T là những sản phẩm phát triển từ dự án chưa được thực hiện của Nga.

Và rất có thể Liên bang Nga chỉ có thể "hiện thực hóa bằng kim loại" các bệ phóng tên lửa Dan-T và Banderol rồi đưa chúng vào sản xuất hàng loạt với sự hỗ trợ trực tiếp về công nghệ và nguồn lực từ các đối tác của họ như Iran và Triều Tiên.