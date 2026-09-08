Lần đầu tiên của Starbucks: Mở cửa hàng "trong hẻm", nhân viên giao tiếp bằng thủ ngữ

Nằm trong một con hẻm ở TP.HCM, cửa hàng mới của Starbucks được phục vụ và vận hành với sự tham gia của nhân viên điếc, khiếm thính.

Starbucks Vietnam ngày 8/9 chính thức mở Starbucks Signing Store Cao Thắng - cửa hàng ký hiệu đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam. Đáng chú ý, trước thời điểm khai trương khoảng 6 tháng, doanh nghiệp đã bắt đầu tuyển dụng và đưa một số nhân sự là người điếc, khiếm thính vào làm việc để chuẩn bị cho mô hình này.

Cửa hàng nằm tại số 2/36 đường Cao Thắng (phường Bàn Cờ, TP.HCM), trong một con hẻm thay vì vị trí mặt tiền trên các tuyến phố lớn hay bên trong trung tâm thương mại như tất cả những cửa hàng Starbucks trước đây.

Mô hình mới được vận hành với sự tham gia của đội ngũ nhân viên là người điếc, khiếm thính, trong đó ngôn ngữ ký hiệu trở thành một phần của trải nghiệm phục vụ. Starbucks cho biết đây không chỉ là một sáng kiến về mô hình cửa hàng mà còn nằm trong định hướng thúc đẩy cơ hội việc làm và sự hòa nhập cho cộng đồng người điếc, khiếm thính.

“Chúng tôi tin rằng sự kết nối chân thành luôn có sức mạnh vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ. Không gian này là một sáng kiến đặc biệt, được xây dựng để mỗi cá nhân đều cảm nhận được sự thấu hiểu, trân quý theo cách riêng. Đây không chỉ là một điểm dừng chân, mà còn là nơi nuôi dưỡng và gắn kết cộng đồng”, bà Chi Nguyễn, Giám đốc Đối ngoại Starbucks Vietnam chia sẻ.

Theo Starbucks Vietnam, việc chuẩn bị cho Signing Store không bắt đầu vào ngày khai trương. Trong khoảng 6 tháng trước đó, thương hiệu đã tuyển dụng và đưa một số nhân sự điếc, khiếm thính vào môi trường làm việc thực tế.

Quá trình này nhằm kiểm chứng khả năng vận hành của mô hình trước khi chính thức đưa cửa hàng vào hoạt động. Nếu có thể triển khai hiệu quả, Starbucks kỳ vọng mô hình không chỉ tạo thêm việc làm mà còn mở ra cơ hội hòa nhập tốt hơn cho cộng đồng người điếc, khiếm thính.

Kế hoạch phát triển thêm các Signing Store tại Việt Nam cũng đã được đưa vào định hướng dài hạn của thương hiệu. Một số địa điểm mới đang được xem xét, dù Starbucks chưa công bố thời điểm hoặc số lượng cửa hàng cụ thể.

Hoạt động của cửa hàng Cao Thắng cũng gắn với các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Starbucks Vietnam hợp tác với Câu lạc bộ Công tác Xã hội Thanh niên địa phương nhằm thúc đẩy bình đẳng cơ hội việc làm và hỗ trợ cộng đồng người điếc, khiếm thính tại TP.HCM.

Trong 2 năm tới, một phần doanh thu từ cửa hàng sẽ được đóng góp cho các chương trình tập huấn và hỗ trợ thiết yếu do câu lạc bộ điều phối.

Một điểm khác biệt khác của Signing Store Cao Thắng là vị trí. Cửa hàng nằm trong một con hẻm nhỏ giữa khu vực trung tâm thành phố, mang đến một lựa chọn khá khác biệt so với mô hình mặt bằng quen thuộc của Starbucks tại Việt Nam.

Không gian được đặt trong một ngôi nhà mang kiến trúc Pháp cổ, với phần nội thất sử dụng nhiều chất liệu gỗ, ánh sáng tự nhiên và các chi tiết trang trí theo hướng ấm áp, gần gũi. Starbucks gọi đây là một “ốc đảo nhỏ” giữa nhịp sống đô thị đông đúc.

Bên trong cửa hàng, những bức bích họa được sử dụng để kể thêm câu chuyện về sự kết nối và hòa nhập. Tâm điểm là tác phẩm “Vũ Điệu Cà Phê”, được vẽ tay bởi họa sĩ trẻ Linh Đan - một nghệ sĩ khiếm thính.

Cách gọi món tại Signing Store cũng được điều chỉnh để phù hợp hơn với đội ngũ nhân viên điếc. Khách hàng gọi đồ thông qua máy tính bảng tại quầy POS, sau đó theo dõi màn hình kỹ thuật số để biết tình trạng đơn hàng tại khu vực nhận nước.

Việc đưa công nghệ vào quy trình gọi món giúp giảm bớt những rào cản trong giao tiếp bằng lời nói, đồng thời tạo ra cách tương tác chủ động hơn giữa khách hàng và nhân viên.

Với Starbucks, đây có thể mới là điểm khởi đầu cho một mô hình cửa hàng khác biệt tại Việt Nam: không chỉ bán cà phê, mà còn thử nghiệm cách một thương hiệu lớn có thể đưa câu chuyện về cơ hội việc làm và sự hòa nhập trở thành một phần trong hoạt động kinh doanh hằng ngày.

(Ảnh: Đơn vị cung cấp)