Lần đầu tiên 13 khách sạn, resort Việt Nam lần đầu được vinh danh Michelin Key: Khách sạn duy nhất sở hữu 3 nhà hàng đạt sao Michelin tiếp tục đứng đầu danh sách

Ngày 8/10/2025, Michelin Guide công bố danh sách khách sạn Michelin Key đầu tiên, đánh dấu cột mốc lịch sử khi Việt Nam góp mặt với 13 khách sạn và khu nghỉ dưỡng được vinh danh. Đây là lần đầu tiên thương hiệu Michelin, vốn nổi tiếng với hệ thống sao ẩm thực, mở rộng đánh giá sang lĩnh vực lưu trú cao cấp, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch hạng sang thế giới.

Sau quá trình đánh giá khắt khe bởi đội ngũ thanh tra ẩn danh, Việt Nam ghi dấu ấn với 13 khách sạn đạt Michelin Key.

Nổi bật trong danh sách là Capella Hanoi (Hà Nội) và Hotel de la Coupole - MGallery (Sa Pa, Lào Cai), đại diện cho hai phong cách độc đáo: sự sang trọng lịch lãm của thủ đô và nét lãng mạn nghệ thuật của vùng cao Tây Bắc.

Capella Hanoi: Kiệt tác nghệ thuật giữa lòng thủ đô

Capella Hanoi, một trong hai khách sạn đạt 3 Key Michelin, là tuyệt tác do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế, lấy cảm hứng từ thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật opera.

Nằm cách Nhà Hát Lớn và phố cổ Hà Nội chỉ vài phút đi bộ, khách sạn với 47 phòng nghỉ mang đến trải nghiệm cá nhân hóa đỉnh cao. Mỗi chi tiết tại đây đều kể câu chuyện về Hà Nội thập niên 1920, hòa quyện văn hóa và lịch sử. Đặc biệt, Capella Hanoi còn sở hữu 3 nhà hàng được Michelin Guide 2025 vinh danh, trong đó Hibana by Koki giữ vững 1 sao Michelin năm thứ ba liên tiếp.

Hotel de la Coupole - MGallery: Lãng mạn giữa mây trời Sa Pa

Đạt Một Chìa Khóa Michelin, Hotel de la Coupole - MGallery tại Sa Pa là sự giao thoa hoàn hảo giữa phong cách Pháp thượng lưu và văn hóa Tây Bắc. Cũng do Bill Bensley thiết kế, khách sạn mang đến trải nghiệm đa giác quan: từ quán bar Absinthe với tầm nhìn bao quát thị trấn mây mù, đến những bữa tối kiểu Pháp bên bếp lửa ngoài trời. Mỗi khoảnh khắc tại đây đều là một kỷ niệm khó quên.

Việc 13 khách sạn Việt Nam được vinh danh trong Michelin Key 2025 không chỉ ghi nhận chất lượng dịch vụ vượt trội mà còn khẳng định sức hút của Việt Nam như một điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp. Từ cảnh quan tuyệt đẹp, ẩm thực độc đáo đến những trải nghiệm lưu trú khác biệt, Việt Nam đang từng bước chinh phục du khách quốc tế, trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch toàn cầu.